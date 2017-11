Mujer apareció muerta en el baño de una EPS

Las 13 horas de desaparición de Yenis Paola Cuadro finalizaron cuando un médico llamó a su esposo y le dijo que la habían encontrado en el baño de una clínica de atención a los pacientes de Salud Total en Cartagena.

"Pensábamos que se había desmayado, no nos dijeron que había muerto. Cuando llegamos fue que nos dimos cuenta”, afirmó Edwin Mattos, compañero sentimental de la difunta, quien aún no entiende qué pasó con Yenis desde que salió de su trabajo a las 9:00 p.m. hasta que la encontraron muerta a las 10:00 a.m. del día siguiente.

De acuerdo con las declaraciones de Mattos, la única razón de la EPS fue que la habían encontrado muerta en el baño y que no sabían cómo había llegado al lugar, aunque se negaron a mostrar los videos de las cámaras de seguridad. Cuando la hallaron, dijo el esposo, "ella parecía tener horas muerta allí".

Yenis Paola tenía 31 años y sufría de miomas que le crecían de manera constante. “El médico le dijo que si no la operaban rápidamente, ella podría morir, porque la EPS Salud Total le dilató la atención", añadió Mattos.

Por su parte, Salud Total se pronunció a través de un comunicado de prensa en el que aseguró que la mujer nunca se había registrado por el servicio de urgencias para recibir una pronta atención: "Cuando esta persona ingresó a nuestras instalaciones, en ningún momento dio aviso o alertó al personal médico ni de seguridad privada, ni administrativo, que presentaba una dolencia o que requería el servicio de urgencia", escribió el vocero de la entidad.