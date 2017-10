Por fallas mecánicas, bus se fue a un abismo en Tolima

El conductor de un bus intermunicipal de la empresa Velotax perdió el control y se fue a un abismo junto con todos sus pasajeros en la zona rural de Tolima. El vehículo iba por la vía que de Ronces Valle conduce a Rovira y tras el percance quedó en la quebrada Guacó.

De acuerdo con Velotax, el bus tuvo una falla mecánica y esto generó que el chofer no pudiera maniobrarlo. Por fortuna, el accidente no dejó vícitmas mortales y las 13 personas heridas, en su mayoría, no se encuentran en estado de gravedad.

“Solo hay una mujer que presenta fractura de la clavícula y tendrá que ser remitida, los demás pacientes están bien”, dijo Geovanni Vivas, alcalde de Rovira, y agregó que los heridos fueron trasladados a un hospital del municipio para recibir los chequeos médicos correspondientes.

Ante la sospecha de que el estado de la vía pudo haber sido el causante del accidente, el mandatario aseguró que la carretera se encuentra en buenas condiciones y que dicha hipótesis debe ser descartada.