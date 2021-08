El no confinamiento del Metal en 2020, llega para lanzar el compilado No Lockdown

¿Qué es el compilado No Lockdown?



Es un relato musical, escrito y visual de lo vivenciado en 2020, año del encerramiento debido al Covid – 19. No Lockdown no es un compilado más, es una obra derivada del trabajo continuo por cualquier medio, durante este periodo con las agrupaciones que sostuvieron algún proceso de pre, pro y posproducción en la sala estudio Archetype, el proyecto más reciente del músico y ahora, productor Enrique Buitrago (Alma Dorada, Mekanix, Nemessis, Asbel, Arte Maldito, Ekinoxio).



Esta reunión de bandas oscila varios estilos metaleros, en su generalidad existe, Black Metal y Thrash Metal y, en menor medida, Doom Metal y Death Metal. Asimismo, bandas en su mayoría nuevas y que se dividen en el trabajo de estudio de la siguiente manera:



Bandas con grabación lanzadas por Archetype entre 2020 – 2021:

Ekinoxio – The Closed Hand (disco debut 2020). (Melodic Doom Metal).

https://ekinoxio.bandcamp.com/album/the-closed-hand

https://metalarchetyperecordings.bandcamp.com/track/deal-out-with-the-devil-from-deal-out-with-the-devil

https://iiiband.bandcamp.com/releases

https://www.youtube.com/watch?v=sAo5j5g7sjs

Bandas en postproducción por Archetype 2021:

Out of Pity, la banda de la pandemia. Disco debut. (Blackened Crust Metal).

Over Reaction. Disco debut. (Crossover)

Tempest. EP debut. (Black Metal).

Siniestro. Segundo disco. (Black Metal).

Bandas con temas inéditos (fuera de sus discos).

Arte Maldito. (Black Metal).

Lanzamiento.



El día 28 de agosto de 2021 en El Edificio (Calle 46 con 7ma) y luego de un año de trabajar insistentemente en el compilado de bandas que no se rindieron al encerramiento y continuaron con su trabajo de pre, pro y posproducción en nuestra sala estudio Archetype, presentaremos y lanzaremos esta compilación con una exhibición de arte que denominaremos claustrofóbica. Habrá una feria de creativos de marca metalera que presentarán sus creaciones y productos. Asimismo, con otros artistas en vivo con una performance y un live painting, la charla y muestra de FICIME a propósito de la segunda versión de este festival de cine metalero y, finalmente, la conversación con los escritores del periódico de Archetype.



Además de lo anterior, la muestra musical estará acompañada en toda la jornada por Tato García (Over Reaction, Ayahuasca) y las siguientes bandas que también participaron el compilado:

Deathcrime

Out of Pity

Tempest

Nastiness

Junto con dos otras bandas de la lista de artistas emergentes de Archertype:

A todos aquellos que desean asistir la entrada es la adquisición de una camiseta conmemorativa y alusiva al compilado No Confinamiento.



Los demás que no desean adquirir la camiseta, la entrada tiene un valor de 15.000 (+un poster + pegatinas + póster).