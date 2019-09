Emperor, la leyenda del Black Metal noruego llega a Colombia

La espera ha terminado. Emperor, la leyenda noruega llega a Colombia. BLACK METAL: Cuándo toca Emperor , precios y fechas de la preventa.

Emperor aterrizará en Bogotá por primera vez para profanar las mentes de sus fieles guerreros. El 24 de mayo de 2020 el Royal Center de Bogotá se transformará en el tabernáculo del black metal cuando la banda más despiadada del género haga su debut en Colombia.

El Emperador proveniente de las frías montañas noruegas. Herederos de los sonidos más crudos y extremos, harán presencia en la capital de la tierra de El Dorado con himnos de batalla como “I Am The Black Wizard”, “The Loss And Curse Of Reverence”, “Inno a Satana” e “Into The Infinity Of Thoughts”.

Si bien la banda ha sido reservada, sus selectas presentaciones en vivo son simplemente poderosas descargas de sonido que recorren el basto catálogo de producciones como In The Nightside Eclipse y Anthems To The Welkin At Dust. Ihsahn, Samoth y Trym vienen para enseñar su corona y saludar a su legión, ¿estás listo para este llamado?

En le preciso momento donde las décadas se convierten en días, llega Emperor official a Colombia, en uno de sus pocos y… Posted by Inmigrant Records on Tuesday, September 24, 2019

Emperor por primera vez en Colombia el 24 de mayo de 2020 en el Royal Center de Bogotá. Las leyendas del black metal se harán presente en un show apoteósico. No te pierdas este debut profano y compra tus entradas a partir del martes 01 de octubre en www.entradasamarillas.com o en los punto de venta:

Plaza de Las Américas local 4507

Calle 85 # 12 – 25

Calle 147 # 19 – 20

