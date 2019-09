“Nuestro mejor momento es ahora”: ACCEPT

Con un demoledor setlist, la agrupación teutona hará vibrar a los asistentes en esta segunda versión del Knotfest, que tendrá lugar el próximo 6 de diciembre en el Hipódromo de los Andes.

Accept vendrá al Knotfest para vociferar algunos de los himnos del heavy metal más coreados de los últimos 30 años como Fast as a Shark, Metal Heart y, claro, Balls to the Wall. La agrupación liderada por Wolf Hoffmann dará un espectáculo estridente a través de un furioso recorrido por sus 15 álbumes de estudio.

Por esta razón, PUBLIMETRO habló con el guitarrista y líder de la banda Wolf Hoffmann, quién nos contó qué espera de su presentación en el Knotfest.

Usted es el único miembro original de Accept. Estuvo con la banda casi desde sus inicios. ¿Cuál cree que ha sido el cambio más grande que han tenido durante estos años

Esto les ha pasado a varias bandas que han estado vigentes por varias generaciones. Puedes ver cómo salen y entran músicos. Sin embargo, esto no quiere decir que la esencia de su música cambie. Aún somos una banda muy parecida a cuando empezamos en los años 70. La tradición se sigue conservando, sin importar que tengamos diferentes miembros en la banda.

¿Cuál es su época favorita de Accept?

Yo creo que nuestro mejor periodo es ahora. Todo el mundo habla de la gloriosa época de los 80. Yo creo que la gloriosa época de los 80 algunas veces no fue tan gloriosa. Es curioso: uno cree que una época fue mejor, cuando la realidad le demuestra que no fue así. Y yo creo que eso pasa porque uno se deja llevar por la nostalgia. Por supuesto, no desconozco que esa época fue genial, pero creo que el mejor momento de Accept es ahora.

Hablemos de su más reciente trabajo musical, The Rise of Chaos. ¿Cómo fue la grabación de este álbum al integrarse Christopher Williams en la batería y Uwe Lulis en la guitarra rítmica?

Ellos hicieron un excelente trabajo. Christopher es un increíble baterista y encajó muy bien en la banda, al igual que Uwe. Fue fantástico trabajar con ellos en este nuevo material. Digo nuevo, pero no lo es, pues se grabó hace dos años. En cuanto al trabajo musical debo decir que fue muy bien recibido por la fanaticada y hubo una gran química en la banda. Todas las canciones resultaron un éxito. Hicimos un álbum muy poderoso. Rise of Chaos es una pieza musical que está muy alineada con todos los demás trabajos que hemos hecho.

Accept siempre ha sido una fuente de inspiración e influencia para muchas bandas y músico

¿Cuándo tendremos un nuevo trabajo musical de Accept?

Muy pronto. En estos momentos estoy componiendo con mi guitarra y escribiendo nuevas canciones. Nos tomará un tiempo sacarlo al público, pero promete tener un sonido pesado y devastador.

Ustedes han tocado antes en nuestro país, en otro festival. ¿Cómo fue esa experiencia y qué esperan de este nuevo show?

Colombia es un gran lugar, amamos estar allá. Nos encanta Suramérica y puedo asegurar que este país es nuestro favorito. Nos encanta lo apasionada que es la gente que escucha heavy metal. Además, demuestran su admiración por nosotros. Es un placer tocar en un lugar así y no podemos esperar para regresar. El público colombiano y Accept tienen una excelente química.

Ustedes han sido una gran influencia para varias bandas de metal y de rock en el mundo. Por ejemplo, Dimmu Borgir hizo el cover de Metal Heart, ¿qué sentimiento les produce el hecho de inspirar a otras bandas?

Sí, es divertido. Accept siempre ha sido una fuente de inspiración para muchas bandas y una gran influencia para muchos músicos. A pesar de que no somos una banda que suene seguido en la radio o aparezca en la televisión, nos hemos convertido en un grupo que muchos tienden a seguir.

Por otro lado, muchos grupos de la escena underground nos comenzaron a seguir desde inicios de los 80. Y, a pesar de que no éramos una banda tan conocida en ese entonces, ya teníamos bastantes seguidores y muchos músicos decían estar inspirados en nuestro sonido. La verdad nunca esperamos que eso pasara, pero ahora sabemos que muchísimas bandas nacieron inspiradas en Accept y nos dicen: ‘Ustedes fueron la primera banda que conocí’. Cuando escuchamos todas esas cosas, sentimos mucho orgullo. Es algo de lo que yo saco pecho y eso me hace sentir muy bien.

Hablando espiritualmente, ¿en qué cree Wolf?

La verdad, no tengo ninguna creencia espiritual. Solo sé que pertenezco a la iglesia del metal.

¿Quiere enviarles algún mensaje a las personas que van a ver a Accept en esta segunda versión del Knotfest?

Estamos muy emocionados de hacer parte de este cartel del Knotfest. Creo que va a ser una tremenda fiesta de heavy metal. Vamos a tocar con muchos otros músicos y va a ser una increíble experiencia tanto para los fans como para los artistas. Personalmente, no veo la hora de que llegue el día del concierto. Va ser muy especial, tenemos preparado un show con un setlist increíble para nuestros fanáticos.

