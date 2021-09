Recién nacida murió en el hospital: madre denuncia que la ahogaron con un vaso de leche

Un terrible caso ha sido denunciado en los últimos días en Bogotá, Colombia, donde una madre de nacionalidad venezolana denuncia que su hija recién nacida murió en el hospital donde dio a luz por una negligencia.

El hecho ocurrió hace una semana en el hospital Kennedy de la capital colombiana, donde 24 horas después de haber dado a luz, la alegría se convirtió en tragedia.

De acuerdo al relato de Ámbar Liendo a la cadena RCN a la bebé “me la cogió una enfermera para darle la lechita, yo le pregunto si aquí no usan tetero y ella me dice que en Colombia eso está prohibido, que se le da en vaso”.

“Me dice el médico de cuidados intensivos que la niña broncoaspiró y al momento que la estaban intubando le sacaban mucha leche”, indicó.

La mujer aseguró que sufrió malos tratos por su nacionalidad y que en el hospital le dijeron: “Qué problema con las venezolanas, que no quieren hacer caso, que si yo no sabía que en Colombia no se usa biberón, que la leche se les da en tarrito a los niños”.

La mujer aseguró que el hospital atribuyeron la muerte de la bebé como una cardiopatía congénita, a la vez que en un comunicado rechazaron cualquier práctica de discriminación.