Pareja envía boleta cobrándoles a todos los invitados que no fueron al matrimonio

Una pareja de recién casados decidió enviar una boleta cobrándole a todos los invitados que habían confirmado su presencia en el matrimonio, pero que finalmente no llegaron a la ceremonia.

El hecho se dio a conocer luego que se viralizara la imagen de una factura enviada a dos personas que no acudieron a la boda, cobrándoles 120 dólares por cada uno, algo así como 93 mil pesos chilenos.

“Esta factura se le envía porque usted confirmó asiento (s) en la recepción de la boda”, se señala en la publicación donde se da a conocer la boleta enviada.

“Debido a que no nos llamó o no nos dio el aviso adecuado de que no asistiría, esta cantidad es lo que nos debe por pagar su (s) asiento (s). Puede pagar a través de Zelle o PayPal. Comuníquese con nosotros y díganos qué método de pago le conviene. ¡Gracias!”, se indica.

Según detalla el NY Post, Doug Simmons (44) y Dedra McGee (43) residen en la ciudad estadounidense de Chicago y se casaron en un resort en Jamaica. Los novios afirmaron que debieron pagar todo por adelantado, por lo que se sintieron molestos con quienes no llegaron a la boda.

Facebook

“Cuatro veces preguntamos: ‘¿Estás disponible para venir? ¿Puedes asistir?’, Y seguían diciendo ‘Sí'”, expresó Simmons.

“Nadie me dijo ni me envió un mensaje de texto al menos diciendo, ‘Oye, no podemos asistir'”, agregó el hombre.

Por último, recalcó que “si me dices que no puedes asistir, lo entenderé, pero no me dicen nada y luego me hacen pagar por ti más por tu pareja. De esta manera cuatro personas invitadas se convirtieron en ocho”.

“Me lo tomé como algo personal”, remató Simmons.