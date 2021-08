Una mujer dio a luz tras enterarse recién cuatro horas antes que estaba embarazada. Mujer sintió dolores y dio a luz sin saber que estaba embarazada.

Según informa Cadena 3, el hecho ocurrió en la localidad argentina de San Francisco en Córdoba, en donde Valentina Prata sintió unos dolores, por lo que recibió atención médica.

En ese sentido, indicó que comenzó su día normalmente, hasta que empezó a sentir molestias que iban creciendo, por lo que llamó a su esposo para que la fuera a buscar a su trabajo.

Tras esto, llamaron a un centro asistencial para que los fueran a atender. “Estaba en la cama con muchos dolores, creía que menstruales, pero eran contracciones. La doctora que vino a mi casa me empezó a tocar y me preguntó de cuántos meses estaba. Le dije que no estaba embarazada pero ella me dijo que le parecía que sí. Entonces nos fuimos volando al sanatorio”, relató.

La historia de la mujer que sintió dolores y dio a luz sin saber que estaba embarazada

🔵 AIRE | #SanFrancisco | Sintió dolores y dio a luz a una niña sin saber que estaba embarazada | En #AlassiaEsNoticia conversamos con Valentina Prata y Gustavo Contreras, padres de Fiorella. pic.twitter.com/MdaodiixwN — Radio Continental Córdoba (@ContinentalCba) August 17, 2021

“Cuando me hacen la ecografía me dicen que tenía un embarazo muy avanzado y yo no caía. Pensaba cómo, si no tenía panza, ni síntomas; si siempre había estado bien. Así que me llevaron, pero ni siquiera sabía si iba a ser cesárea o parto”, expresó.

Al llegar al hospital le hicieron una ecografía y vio que efectivamente estaba embarazada. “Sentí un corazón que latía, pero no tuve tiempo de nada. A los 10 minutos estaba en la sala de parto y en otros 10 minutos ya la tenía en brazos a mi hija”, afirmó.

Valentina tuvo finalmente una hija, a la que llamó Fiorella. Pesó poco más de tres kilos.

Gustavo Contreras, el esposo de Prata, señaló en tanto que “no entendíamos nada, yo me largué a llorar, pero no de miedo, sino que estaba feliz. Ella me decía que tenía miedo y sí, teníamos inseguridad porque no nos preparamos, ni con controles médicos ni para recibirla. No teníamos nada”.

Finalmente, manifestó que dieron de inmediato aviso a familiares y amigos, ya que no tenían nada para recibir al bebé. “No teníamos ropa, ni coche, ni cuna”, concluyó.