¡De no creer! La historia del estudiante que encontró el cadáver de su amigo en plena clase de anatomía.

Una periodista nigeriana dio a conocer el caso de Enya Egbe, un joven que vivió un aterrador momento en medio de una de sus clases.

La novelista Adaobi Tricia Nwaubani dio a conocer el caso en medio de un reportaje que realizó para la BBC, en el que relató la cruda realidad detrás de algunos de los cuerpos “no reclamados”. Informe replicado por El Tiempo.

En el texto manifestó cómo estos son enviados a escuelas de medicina para que sean parte de objetos de estudios de los estudiantes, justo aquí se desarrolla esta desgarradora historia.

Este hecho se registró hace cerca de siete años, en la Universidad de Calabar, en Nigeria, donde en medio de su clase, Enya vio el cuerpo de su amigo en una de las tres mesas de disección.

Según reveló el joven, aún recuerda perfectamente el momento en el que vio el cuerpo de Divine, quien fue su amigo durante más de siete años.

Ante la escena Egbe salió corriendo y gritando del salón, dejado sin palabras a todos sus compañeros, mientras dos de estos salían tras de él para calmarlo.

Según comentó, corrió al ver a su amigo con “dos agujeros de bala en el lado derecho de su pecho”.

El cadáver había llegado a la escuela debido a que era un cuerpo no identificado y esos serían destinados como objetos de estudio.

“La mayoría de los cadáveres que usamos en la escuela tenían balas. Me sentí muy mal cuando me di cuenta de que algunas de las personas pueden no ser verdaderos criminales”, dice Ana.

Otros detalles del caso.

Ante lo sucedido, se dio aviso a la familia del joven fallecido, quienes estaban en la búsqueda de su familiar, sin pensar que su vida había acabado.

Por fortuna los familiares lograron recuperar el cuerpo, y hacer las respectivas honras fúnebres.

Lo que tuvo impaciente a los familiares, fue que en el momento en que buscaban al joven, lo hacían en estaciones de Policía, pues se suponía su pariente había sido arrestado con tres amigos más, cuando regresaban de una noche de fiesta.

