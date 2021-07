Se burlaron de él y no lo contrataron por ser feo: se hizo nueve cirugías y ahora es modelo

Un total de nueve cirugías estéticas se realizó Do Quyen, un joven vietnamita de 26 años que decidió transformar su rostro luego de que se burlaran de él en una entrevista de trabajo por ser feo y que hoy en día es un conocido modelo en su país.

Según cuentan algunos medios, como El Tiempo de Bogotá y La Vanguardia de España, Quyen sintió la necesidad de realizarse las operaciones debido al maltrato que recibió en una entrevista de trabajo por la apariencia de su rostro, discriminación que finalmente le impidió ser seleccionado.

“Una vez tuve una entrevista durante la cual el jefe se burló de mí abiertamente”, relató el joven en sus redes sociales, quien por mucho tiempo -contó- se acomplejó por su poco agraciado rostro.

Es por ello que, afirmó, inició una escalada de cirugías para cambiar su mentón, nariz y párpados, al punto que su propia familia no lo reconoció debido al impresionante cambio.

“La primera vez que llegué a casa, mis padres no me reconocieron. Esperaba mucho, pero no pude contener las lágrimas. Lo importante es encontrar la belleza con la que te sientas más seguro”, relató Quyen en una de su publicaciones de TikTok, donde aseguró que “cuando te mires en el espejo, siéntete satisfecho”.

Aunque ha recibido variadas críticas por su decisión, el joven insiste en que su decisión fue la correcta ya que mejoró su calidad de vida, ya que por estos días tiene un nuevo empleo y es uno de los modelos más exitosos de su país.

“Gracias a alguien que me dejó para que me encuentre de nuevo”, posteó en otras de sus publicaciones de TikTok, donde ya suma más de 100 mil seguidores asombrados por su radical cambio físico.