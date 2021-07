Puedes delimitar tu rendimiento a tu ritmo, y ellos te darán varios consejos para sacar más provecho a tu día.

Luz Lancheros, MWN

Con el confinamiento que aún impera en varios países, se ha incrementado la conectividad, sobre todo la laboral. 4 influencers de productividad con los que podrás ordenar tu tiempo

El tiempo promedio laboral en casa desde el Reino Unido, Austria, Canadá y Estados Unidos ha aumentado en más de dos horas al día, según estudios de la consultora empresarial NordVPN Teams.

Pero también es cierto que muchas personas han buscado cómo ser más productivos y en Youtube se mostró que el 78% de los usuarios en 2020 vio contenido educativo.

Por esa razón, no es raro que los influencers de “productividad” tengan tanto auge.

Estos se han hecho famosos por enseñarles a las personas a estudiar continuamente, a concentrarse en sus tareas, o a incluso a tener más ingresos.

De hecho, muchos ya tienen cursos, canales de Youtube y se han hecho populares precisamente para responder a la demanda de muchas personas por aprovechar su tiempo y organizar más sus rutinas.

Estos son algunos de los más famosos.

Ali Abdaal

El doctor, youtuber y podcaster tiene 1,84 millones de suscriptores. Tiene su contenido dividido en varias partes: videos de su día a día, donde muestra todas las cosas que hace para liberar tiempo o antes de levantarse.

Tips para poder dormir mejor y aprovechar el tiempo.

El segundo ítem muestra tips financieros sobre cómo ganar dinero online y también tiene una sección dedicada a la tecnología.

Ali también tiene varios cursos en Skillshare, uno de ellos es el de productividad.

Otros son de cómo estudiar mejor y en su página tiene artículos sobre cómo fortalecer la mente, cómo dejar de procrastinar y también se puede escuchar su podcast.

Es increíble verlo contar su tiempo incluso para preparar un café y cómo lo maneja para liberarlo según sus objetivos personales.

Su página: www.aliabdaal.com

Nate O’Brien

Comenzó con su canal de Youtube en 2017, en su dormitorio de la Universidad de Penn y si bien se enfoca en productividad y minimalismo, lo suyo son las finanzas personales a un nivel práctico y accesible.

En videos cortos y al punto te enseña cómo invertir tu sueldo, qué no seguir comprando, o qué comprar para tener y ahorrar más dinero.

También te enseña a resolver deudas, y a reevaluar cada cosa que compras o que te han dicho que debes tener, como casa propia o auto.

Y esto no solo lo muestra con la teoría, sino también con el ejemplo: últimamente hizo un video sobre cómo vivir en una casa rodante.

Su página: www.nateobrien.com

Amy Landino

Tiene 403 mil suscriptores en Youtube.

Y aunque tiene una sección de cómo ganar dinero y también de cómo cambiar de “chip” para ser más productivo y tener más confianza en uno mismo, lo mejor son sus videos de rutinas en las mañanas: qué hacer para levantarse más temprano, cuáles son los errores que más se cometen, cómo dormir, cómo manejar la tecnología, cómo dejar de procrastinar, etc.

Ella es autora del libro “Good Morning, Good Life: 5 Simple Habits to Master Your Mornings and Upgrade Your Life”, que lanzó en 2019 y que está hecho para personas que especialmente odian madrugar.

Su página: www.amylandino.com

Studychaii

Fatimah se enfoca más que todo en la productividad a la hora de estudiar y graba todas sus rutinas.

Lo más interesante de ella es ver cómo planea su tiempo por mes, semana, día y hora y va tachando cosas de la lista y tiene videos de cómo va haciendo las cosas y cómo soluciona lo que pueda salirse de sus unidades de tiempo.

Otra cosa en la que destaca y hasta ha creado marca de eso, es en su estupendo planner visual, donde tiene todas sus actividades marcadas con lettering y stickers que vende en su shop de Instagram @chaiistudios.

Su página: Instagram/ @studychaii