Brutal: encuentran a perro colgado del cuello con un alambre

Un brutal caso de maltrato animal se registró la tarde de este jueves 1 en la zona rural de la comuna de Mulchén, en la Región del Biobío. Vecinos de la zona de San Miguel encontraron a un perro sin vida, colgado de un árbol y amarrado del cuello con un alambre.

Según publicó el diario La Tribuna, la presidenta de la Sociedad Protectora de Animales San Francisco de Asís, Pamela Gutiérrez, dijo que “recibimos un aviso por redes sociales. Una vecina del sector rural de San Miguel avisó que su marido encontró un perro ahorcado en un árbol. El vecino lo soltó y lo enterró”, dijo la mujer.

Gutiérrez añadió sobre el brutal hecho que “los vecinos desconocen quién es dueño del perrito. Hay casas cercanas, pero ellos no saben quién hizo esto. Pedimos más información a la señora, pero no tiene, y si tuviera dijo que no tenía miedo de denunciar. La idea es tomar acciones legales para que esto no se vuelva a repetir”, dijo.

El alcalde de Mulchén Jorge Rivas, confirmó que interpondrá acciones de legales para buscar a los responsables. “No tengo palabras para describir este tipo de irracionalidades. Si a uno le duele, imagino la rabia, la impotencia de mis vecinos y la pena de nuestros niños y niñas al ver tamaña maldad”.

A eso añadió que “Jorge Rivas, su líder, no dejará esto así. Veremos de qué forma apoyamos a las policías para dar con los responsables. Presentaremos acciones judiciales. Cuando estamos viviendo el primer cuarto del Siglo XXI parece impensado que personas no tengan sentimientos hacia los animales”.