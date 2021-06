Mujer asesinó a su hija de 4 años: confesó que quiso vengarse de su exmarido

Una mujer confesó que asesinó a su hija de 4 años, en un crimen que conmocionó a la localidad española de Sant Joan Despí.

Según informa La Vanguardia, María Cristina Rivas (35) señaló ante el juez que mató a la menor para vengarse de su exmarido, con quien estaba separado desde hace dos años.

“Lo hice por cuestiones relacionadas con mi expareja”, afirmó por videoconferencia, desde donde se recupera de una sobredosis de medicamentos, luego de intentar quitarse la vida tras cometer el crimen.

Mujer asesinó a su hija

De acuerdo a los antecedentes, la mujer reconoció que llevaba meses planificando el hecho.

El crimen ocurrió el pasado 31 de mayo, luego que los Mossos encontraran el cuerpo de la menor y a su madre inconsciente en el domicilio donde vivían.

La noche anterior, Rivas le dio un ansiolítico a su hija y la mañana siguiente la asfixió poniéndole una bolsa plástica en la cabeza.

Luego de esto, llamó al colegio para avisar que la menor no iría debido a que no se sentía bien. Posteriormente, se contactó con su trabajó para también excusarse por no asistir.

Tras esto, sacó a pasear a su perro y luego intentó quitarse la vida. La abuela materna encontró a su hija y nieta inconscientes, dando aviso a la policía.

En diálogo con el periódico La Vanguardia, el padre de la menor lamentó los hechos y la poca atención que han recibido por parte de las instituciones encargadas. “No han hecho ni un minuto de silencio, ni una condena pública. Las mujeres padecen este daño de forma estructural eso está claro, pero en este caso solo pedimos una muestra de solidaridad con un padre a quien le han matado a su hija por venganza. Pasa muy poco, pero a nosotros nos ha pasado”.