En un verdadero escándalo se convirtió el caso de una niña vacunada por error en un Cesfam de Recoleta. La menor había ido junto a su madre a inocularse contra la influenza, sin embargo en el centro de salud recibió una dosis de Pfizer contra el covid-19.

Paulina, la madre de la menor nuevamente volvió a referirse al error y le respondió al ministro de Salud, Enrique Paris, quien el día martes había asegurado que a la menor “no le va a pasar absolutamente nada”.

Madre de niña vacunada por error contra el covid-19: “No me cabe en la cabeza que me digan que me quede tranquila”

Con evidente molestia, la mujer señaló en conversación con Mucho Gusto que “no me cabe en la cabeza, que me digan que me quede tranquila, que mis hijas van a estar bien”.

“No me pueden asegurar que no habrá consecuencias de esto, es una vacuna que no está hecha para niñas. Me fastidia, me molesta que me digan que me quede tranquila”, agregó.

Hasta el día de hoy, la madre ni el Cesfam tienen la certeza de cuál de sus dos hijas, de 4 y 9 años, fue vacunada por error.