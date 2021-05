El caso consterna a muchos en dicho país. Para no dejar un hijo sin madre, dos colombianos asesinan a chileno que los contrató para asesinar a su exesposa.

Un inesperado giro dio el plan de un hombre, que buscaba acabar con la vida de su expareja en Chile.

Se conoció el caso de un ciudadano chileno, que armó un plan para asesinar a la que fue su pareja.

Como Cresencio Gómez, de 59 años, fue identificado el sujeto que tras un tiempo separado de su esposa, quería asesinarla.

Este hombre contrató a dos sicarios, de nacionalidad colombiana, para que ingresaran a la vivienda de la víctima y acabaran con su vida. Esto sin contarles de qué parentesco tenía con la mujer.

Los jóvenes de 21 y 25 años armaron el plan, pero el día que iban a cometer el crimen descubrieron la verdad y se opusieron a asesinarla, todo porque ella tenía un hijo y no lo iban a dejar sin madre.

Así lo detalló Gabriel Cuevas, abogado defensor de uno de los sicarios, quien detalló que todo ocurrió mientras el hombre les iba a realizar el pago, previo a que cometieran el asesinato.

Cuevas detalla que en el encuentro, Cresencio les confesó la verdad y los dos colombianos de inmediato se opusieron a cometer el crimen mientras le decían “es tu señora y tu hijo. Eso no se hace“.

“Mi defendido le respondió: ‘pero cómo vamos a hacer eso’. Este señor les decía: ‘qué les importa, si les estoy pagando. Esto no es gratis. A ustedes no les importa quién es la persona. Hagan el trabajo no más‘”, relató el abogado al diario local Las Últimas Noticias.

Al parecer, en medio de la discusión, se generó un forcejeo por el dinero, que terminó con la muerte de quien contrató a los sicarios, luego de que estos le dispararan.

“Nuestra tesis es que hubo un forcejeo entre la víctima y los imputados antes del homicidio. Lo que pasa es que este señor, luego de ser cuestionado por los imputados, pidió la devolución de su dinero. Exigía que le devolvieran su plata si no iban a hacer el trabajo”, comentó Cuevas.

Por su parte, las autoridades lo que creen es que asesinaron al sujeto, solo porque querían quedarse con su dinero.

