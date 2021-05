Estos maestros te enseñarán desde habilidades básicas, hasta el cómo construyen verdaderos paraísos en medio de la vida salvaje.

Luz Lancheros, MWN

Hace siete mil años, el humano más fuerte era el que cazaba más, tenía capacidades de sobrevivir y luchar. Hoy, esas cualidades son inexistentes, pero son fundamentales a la hora de encontrarse en un paraje imprevisto y en situaciones de supervivencia. O aún, en contextos donde se pueden rescatar saberes milenarios que la vida moderna condenó al ostracismo. Estos 4 youtubers nos enseñan varias formas de vivir y sobrevivir en medio de la naturaleza. 4 canales de supervivencia y vida primitiva para reconectarte con la naturaleza

Tiene 1,64 millones de suscriptores y graba la comida “auténtica” que Anthony Bourdain jamás te mostró: serpientes cazadas directamente, insectos recogidos del río, huevos y piel de cocodrilo, tortugas… todas estas prácticas podrían horrorizar a muchas de las personas que abogan por la conservación de estos animales, pero sus creadores lo hacen por supervivencia y para mostrar cómo se puede tomar todo de la naturaleza.

Los videos son para personas con estómago fuerte, ya que muestran cómo se caza el animal (el que sea) y se cocina según el sazón camboyano. Por supuesto, cada post no está exento de polémica por los animales que atrapan, el cómo los preparan y cómo se los comen.

“La gente moderna es completamente dependiente del sistema social actual. Y si este falla, muchos no sabrán cómo cuidar de sí mismos. Y es aterrador, porque una gran parte del planeta no sabe cómo proveerse de comida a sí mismo” Tom McElroy

Este británico de 50 años creció cerca de Grimes Graves, una mina de sílex prehistórica, y como arqueólogo, se convirtió en experto en habilidades de supervivencia prehistórica. En muchos de sus videos enseña cómo hacer herramientas de piedra como cuchillos, puntas de flecha y hachas, así como arcos primitivos.

También enseña la cocina prehistórica, el uso de pieles de animales y a hacer refugios.

Este canal camboyano cuenta con 1,74 millones de suscriptores y se entiende el por qué: es adictivo ver a dos constructores tomar todo lo que les ofrece la naturaleza y picar, taladrar, llenar de lodo, pintar con elementos vegetales, unir con bambúes y madera o piedra.

Todo, para crear fantásticas piscinas naturales (que ellos mismos llenan yendo y viniendo con sus pequeñas jarras) y que pintan de colores vivos. Estas piscinas también tienen toboganes y ornamentos de fantasía que crean con sus manos. Mucho, muchísimo trabajo, con técnicas ancestrales, que vale la pena ver.

Tom McElroy-Wild Survival

Tom enseña a cómo sobrevivir a nivel básico en varios parajes, como desiertos, islas desiertas, selva, etc. ildSurvivalSkills.com. Comenzó a estudiar en 1994 con Tom Borwn Jr y vivió en el bosque durante un año con un refugio que construyó con lo que encontró allí. A los 21 años ya era instructor de la escuela de su mentor y enseñó allí 5 años. Licenciado en Antropología en la Universidad de Rutgers, hizo también una maestría en Políticas de la ONU para los Pueblos Indígenas. También ha vivido con tribus del Sur y Centro América, Asia y Oceanía.

5 preguntas a…Tom McElroy

¿Cómo comenzaste a aprender de técnicas de supervivencia y por qué visitaste tribus indígenas?

–Quería viajar por el mundo y ser libre, estar cercano por la naturaleza, así que comencé a tener aventuras alrededor del mundo y adquirir las habilidades básicas, como aprender a hacer fuego, por ejemplo. Eventualmente, esto se volvió muy popular, hice un negocio de ello y aprendí luego con las tribus indígenas de América. Tuve excelentes maestros que son nativos mayores. Y aprender de ellos fue la mejor manera de aprender de la naturaleza, porque ellos viven todos los días en una situación de sobrevivencia cotidiana.

Habían habilidades básicas que yo ya sabía hacer, pero ellos son unos verdaderos maestros. Ellos me enseñaron a hacer fuego más fácil, a moverme mejor por el bosque, cómo ser un mejor cazador, y su gran enseñanza fue la conciencia de cómo moverse entre los árboles, y ver cosas u oírlas, que normalmente no oímos en cuanto a los cantos o rastros de los animales.

¿Cuáles han sido los parajes donde ha sido más difícil sobrevivir?

–Yo diría que el Amazonas, no por el paisaje en sí mismo y puedes cazar animales, cada árbol tiene bastantes espinas y es una jungla muy profunda, así que es peligroso ir a caminar por ahí, y lo que no es tan preocupante es lo que hay en la jungla, incluso sus distintos tipos de serpientes, sino que no se puede hacer mucho allí, realmente.

¿En qué consisten tus cursos?

–Tenemos de distintos niveles. Algunos de ellos pueden ser muy intensos, pero en su mayoría, los diseño para que sean disfrutables. No quiero hacer a la gente miserable, sino que tenga la habilidad de estar en la naturaleza, que construyan cosas con lo que ofrece y que realmente lo disfruten. Que aprendan a hacer fuego, refugio y aprendan a cazar.

¿Cuáles son las habilidades básicas que cualquiera debería tener en la naturaleza?

–Tienes que saber construir un refugio, que te mantenga seco y caliente, así como hacer fuego a través de madera y purificar agua, así como hallar comida cazando, a través de las trampas. Si puedes hacer esas cuatro cosas, puedes sobrevivir el tiempo que requieras.