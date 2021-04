Los extraterrestres podrían parecerse a los animales de la Tierra

Las películas de Hollywood, las series de televisión e incluso los cómics nos han hecho creer que los extraterrestres tienen apariencias muy extrañas y diferentes. Sin embargo, investigaciones recientes sugieren que los seres de otros planetas podrían ser muy similares a los que viven en la Tierra.

Según Arik Kershenbaum, autor de un nuevo libro titulado “The Zoologist’s Guide to the Galaxy: What Animals on Earth Reveal about Aliens – And Ourselves” (La guía zoológica de la galaxia: lo que los animales de la Tierra revelan sobre los extraterrestres y sobre nosotros mismos), los extraterrestres comparten muchas características con sus compañeros terrestres e incluso podrían ser objeto de leyes y teorías descubiertas en nuestro planeta, como la teoría de los juegos y las matemáticas.

El zoólogo y astrobiólogo de la Universidad de Cambridge (Reino Unido) destaca que la Selección Natural de Charles Darwin y los principios fundamentales de la evolución pueden aplicarse también en otros planetas, por lo que los seres extraterrestres podrían haber sido creados con procesos similares a los de la Tierra y haber evolucionado también a partir de una vida más simple.

“Afortunadamente, la evolución es muy general, no depende de supuestos centrados en la Tierra como el ADN o la existencia de agua. Es realmente un proceso matemáticamente inevitable, y sabemos bastante sobre la base en la que funciona la evolución”, explicó Kershenbaum a Metro.

Este proceso, según el autor, sería universal. Y podría dar lugar a criaturas extraterrestres que tuvieran cuerpos simétricos con alas, patas o aletas, según las características del entorno en el que vivieran. Porque evolucionarían para adaptarse a él. Es decir, tendrían un comportamiento similar al registrado en nuestro planeta.

Arik Kershenbaum subraya que es posible que haya ciertas diferencias físicas entre los seres extraterrestres y los terrestres.

“Podríamos ser de diferentes colores y tener diferentes tipos de brazos y cerebros, pero el comportamiento de los extraterrestres será tan predecible como el de los animales de la Tierra”, añade Kershenbaum.

El zoólogo considera que no parece haber ninguna razón particular por la que un mundo extraterrestre con un ecosistema complejo y diverso no pueda acabar dando lugar a un organismo con capacidades tecnológicas, y asegura que podríamos sorprendernos de lo parecido que sería a los humanos.

“Creo que si alguna vez viéramos esas criaturas, nos sorprendería lo similares que serían a nosotros en cuanto a su comportamiento”, concluye Kershenbaum.

3.8

mil millones de años que tardó la inteligencia humana en evolucionar.

Cinco características que podrían compartir los terrestres y los extraterrestres

Extraterrestres / animales

Simetría

Al igual que en la Tierra, los extraterrestres podrían tener una simetría bilateral con formas corporales que son imágenes reflejadas a lo largo de una línea media llamada plano sagital.

Extremidades

Es probable que los extraterrestres también tengan extremidades conocidas para el movimiento, como piernas, aletas, alas, e incluso podrían tener formas de jet en ciertas atmósferas.

Evolución

Los seres de otros planetas posiblemente hayan evolucionado a partir de una vida más simple, según el libro.

Presas y depredadores

Al igual que en la Tierra, los entornos de otros planetas tendrían presas y depredadores interactuando entre sí, lo que da lugar al uso de camuflaje y acorazamiento.

Inteligencia

Es probable que los alienígenas sean inteligentes y que las especies dominantes desarrollen tecnología, lenguaje y formas de comunicación.

ENTREVISTA

Dr. Arik Kershenbaum

Dr. Arik Kershenbaum

zoólogo y astrobiólogo de la Universidad de Cambridge y autor de ‘The Zoologist’s Guide to the Galaxy’.

P: ¿Qué te inspiró a escribir ‘The Zoologist’s Guide to the Galaxy’?

– No es tan sorprendente que un zoólogo se interese por formas de vida extrañas y desconocidas. Gran parte de la vida en la Tierra es increíblemente extraña y diferente a nosotros. Desde el pulpo en un arrecife de coral hasta el gaviotín ártico que vuela alrededor del mundo sin parar. Al estar en lo profundo de un bosque helado en medio de la noche, escuchas los sonidos de cientos de criaturas que viven su vida, que se ganan la vida, sin ningún interés, interacción o dependencia de ti. Lo que intentamos los zoólogos es entender las reglas por las que viven. A pesar de sus absurdos estilos de vida y sus remotos hábitats, siguen unas pautas claras. Así que no es de extrañar que nos preguntemos: ¿se aplican también esas mismas reglas y patrones a la vida en otros planetas? Seguro que esa vida será extraña y desconocida, pero ¿debe ser más extraña y desconocida que la vida en la Tierra?

P: Según tus investigaciones, ¿qué aspecto tendrían los extraterrestres?

– Algunas características de un animal -en la Tierra o en un planeta alienígena- van a ser muy predecibles, dado su entorno. Muchos animales de la Tierra tienen patas porque caminar sobre una superficie sólida es mucho más eficiente cuando se puede reducir la fricción levantándose del suelo. Los animales que evolucionaron en un océano sin fondo no obtendrían ninguna ventaja de las patas. Si su mundo está al revés, como los océanos subterráneos de algunas lunas de Júpiter y Saturno, con el agua por debajo y el “suelo” por encima, las patas también son menos útiles. Pero algunos retos físicos simplemente no tienen muchas soluciones posibles. Si quieres volar, o bien tienes que flotar como un globo, o bien necesitas tener alas. Las leyes de la física no son diferentes en los mundos alienígenas. Por supuesto, muchas cosas de la apariencia de los animales no son esenciales, son sólo una coincidencia. Tenemos cuatro extremidades porque nuestro ancestro pez tenía cuatro aletas; podríamos haber tenido seis u ocho, o incluso más. Pero fíjate en que casi todos los animales de la Tierra tienen un número par de extremidades. Esa es otra limitación física: se puede correr mucho más rápido con el movimiento izquierda-derecha de un cuerpo simétrico, por lo que es probable que los extraterrestres también sean simétricos.

P: ¿Por qué crees que la vida alienígena es similar a la terrestre?

– Hay dos razones. Una es la forma en que el número de posibles soluciones a los problemas está limitado por las leyes de la física, como mencioné antes. ¿Necesitas volar? Consigue alas. Pero además, la propia evolución dicta también ciertas limitaciones. Por ejemplo, los individuos pueden obtener una ventaja -como la protección contra los depredadores- viviendo en grupo, y por eso vemos muchos animales que viven en grupo. Eso es sólo una ley de la evolución, nada que ver con la vida en la Tierra. Incluso las bacterias viven en grupo. La forma en que los animales cooperan y compiten está muy definida por las leyes de la Teoría de los Juegos: leyes matemáticas inevitables e ineludibles que se aplican a las manadas de cebras igual que a las finanzas de las empresas y a los organismos extraterrestres. Las matemáticas son maravillosamente universales. Así que algunas características del comportamiento de la vida extraterrestre evolucionarán de forma similar a la vida en la Tierra porque ambos seguimos el mismo conjunto de caminos. Al igual que una pelota cae en un mundo extraterrestre de la misma manera que aquí.

P: Según sus investigaciones, ¿podría haber seres inteligentes entre los extraterrestres?

– Hay seres inteligentes a nuestro alrededor. Todos los animales tienen inteligencia, es lo que les permite resolver los problemas de su vida: encontrar comida, evitar a los depredadores, criar a sus hijos. La inteligencia es inevitable cuando los organismos compiten para resolver problemas difíciles y, sobre todo, problemas que deben ser resueltos de inmediato. Es esa naturaleza temporal de las decisiones la que impulsa la evolución de la inteligencia en los animales. En cualquier planeta alienígena con organismos que se mueven, habrá problemas de tiempo crítico (“¿Quién viene hacia mí? ¿Comida o depredador?”), y por tanto habrá inteligencia. Por supuesto, si los problemas a los que se enfrentan los organismos son muy diferentes de los problemas a los que estamos acostumbrados, puede que no reconozcamos esa inteligencia a primera vista, o que nos cueste entenderla. Es difícil ponerse en la mente de una abeja en una colmena, o de un murciélago que navega por sonar. Pero como sabemos por qué existe la inteligencia, sabemos cómo buscarla.

P: ¿Y la tecnología?

– Normalmente, cuando la gente pregunta por extraterrestres “inteligentes”, se refiere a extraterrestres con tecnología como la nuestra. Naves espaciales, o incluso sólo radiotelescopios, para que puedan enviarnos mensajes y recibir los que nosotros les enviamos. Nuestro tipo de inteligencia tecnológica tardó mucho tiempo en evolucionar en la Tierra: 3.800 millones de años. Tal vez sea un talento poco común. Aun así, no parece haber ninguna razón particular por la que un mundo extraterrestre con un ecosistema complejo y diverso no pueda acabar dando lugar a un organismo con capacidades tecnológicas para explorar el universo. Una cosa que podemos decir con seguridad sobre una criatura así es que habrá desarrollado su inteligencia tecnológica porque era beneficiosa para sus antepasados pretecnológicos. Nuestros ancestros simios no desarrollaron la tecnología porque “querían” una nave espacial. Fue para resolver los difíciles retos de su propia vida en su tiempo. Así que, estableciendo un paralelismo con nuestra ascendencia, podemos decir que las civilizaciones extraterrestres probablemente procedan de antepasados que eran muy sociales, con relaciones jerárquicas complejas, y que también se beneficiaban de la manipulación del entorno, de forma muy parecida a como lo hacen los chimpancés modernos, nuestros parientes vivos más cercanos.