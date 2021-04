Michael B. Jordan: “No tengo ganas de descansar”

El actor estadounidense Michael B. Jordan aparecerá próximamente como John Kelly (John Clark en el libro) en el próximo thriller de acción Sin Remordimientos de Amazon Prime Video, basado en la novela homónima de Tom Clancy. No hace tanto tiempo que Jordan, un joven de Newark (Nueva Jersey), interpretaba a Wallace como parte del elenco de adolescentes de la prolífica serie de David Simon The Wire. Y a lo largo de 20 años, hemos visto literalmente crecer a este actor. Ahora despliega sus alas como productor de Sin remordimientos, demostrando su versatilidad una y otra vez. No sólo su actuación, sino también su atractivo y su estilo de vida le han convertido en un fenómeno entre hombres y mujeres de todo el mundo, ya que fue elegido como el hombre vivo más sexy de 2020 por la revista People. Metro habló con este joven de 34 años para saber más.

P: ¿Crees que los servicios de streaming podrían sustituir a las salas de cine?

– El streaming da acceso a películas que de otro modo no tendrían público. Y ahora la gente puede verlas. Obviamente, algunas películas están pensadas para ser proyectadas en una sala de cine, pero creo que la evolución en estos momentos nos lleva hasta aquí. La pandemia lo ha hecho aún más rápido. La industria está tratando de averiguar hacia dónde vamos, cómo vamos a llevar una película a las masas para que todo el mundo tenga la oportunidad de verla. Por suerte, pudimos aterrizar en un lugar como Amazon con esta película. Hay algo en estar en casa y poder tener acceso instantáneo a las películas que quieres ver, pero también es maravilloso ir al cine y disfrutar de esa experiencia. Va a ser un equilibrio saludable en el futuro.

P: Sin remordimientos fue la primera película de tu productora. Cuéntanos más sobre esa experiencia.

– Estuve involucrado desde el principio hasta el final. Tuve un buen equipo que me ayudó y seguí sus indicaciones. El mero hecho de pasar por el proceso fue una curva de aprendizaje para mí. Salgo de esta película con más conocimientos y experiencia.

P: ¿Es difícil trabajar como actor cuando también se es productor?

– Sé cuándo callar, escuchar y aprender y ser una esponja. Creo que podemos estar muy contentos con los resultados. Encontrar el equilibrio como actor y productor fue importante.

P: ¿Qué significa para ti interpretar a John Kelly, el personaje de las novelas de Tom Clancy?

– Los actores y actrices estamos limitados en cuanto a las oportunidades que tenemos y necesitamos trabajar y expresarnos en nuestro trabajo. A veces, lo mínimo que podemos conseguir es expresar mucho en una escena de acción. He tenido la suerte de contar con compañeros de escena generosos que entienden los golpes emocionales por los que puede pasar una persona en determinadas situaciones y que añaden muchas capas a la interpretación.

Michael B. Jordan

P: Cuéntanos más sobre la relación de tu personaje con Pam Clark, la mujer embarazada de John.

– Stefano [Sollima] quería encontrar un equilibrio para que el público entendiera que era más profunda. Pero, al mismo tiempo, no queríamos ser confusos. Queríamos dejar muy claro que se querían, pero que era más bien una relación de “te cubro las espaldas pase lo que pase”. Pudimos definir esa dinámica.

P: ¿Cómo te preparaste para las escenas de acción? ¿Cuánto tiempo se puede mantener la respiración bajo el agua?

– La respiración se puede entrenar y ejercitar. Si empiezas a entrenar y ejercitar ese músculo, seguro que también puedes hacerlo. El entrenamiento bajo el agua fue algo que hicimos durante bastante tiempo, porque sabíamos que teníamos estas secuencias. Stefano había desarrollado una guía muy detallada con esas escenas. Me enganché con un entrenador militar y pasamos tiempo en los tanques y tuvimos algunas situaciones estresantes que debíamos resolver como fallos de funcionamiento, fallos en el equipo, trabajo con aparatos militares como respiradores, máquinas que llevan los soldados que suprimen todas las burbujas para respirar bajo el agua sin dejar rastro… En fin, fue un entrenamiento muy detallado y acabé aguantando la respiración bajo el agua durante unos tres minutos. Si estás tranquilo y quieto, puedes aguantar la respiración mucho más tiempo.

P: ¿Tenías miedo de hacer tus propias escenas de riesgo?

– Fue divertido. Soy un adicto a la acción. Cuando era niño, estas eran las películas que veía y siempre quería estar en una. Eso formaba parte de mi imaginación y ahora es maravilloso tener la oportunidad de entrenar y hacer la mayoría de mis escenas de riesgo. Tuve un equipo de especialistas increíble y cuando Stefano dijo que quería que yo hiciera todas las maniobras, seguimos trabajando con dobles y nos aseguramos de que estuviéramos seguros. Nos enseñaron la forma correcta de manejar esas situaciones. Valió la pena.

P: ¿Cómo llegó el guión a tu productora?

– El guión llevaba varios años en circulación cuando lo encontré. Si estas historias llevan un tiempo dando vueltas, se necesitan ojos nuevos para contarlas desde una perspectiva diferente. Busqué a Stefano porque creo que es un gran director. Tras hablar con él y conocer su visión, quise que formara parte de ella. Su comprensión de la historia, los temas y los mensajes que queríamos enviar a través de la película fue fascinante y estoy muy contento con el resultado.

No quería que el público siguiera viéndome morir. Cada vez que veía a mi madre viéndome morir en la pantalla se me caían las lágrimas. Sólo quería hacer un papel para que ella me viera ganar. Quise aceptar el reto, ya que la historia se siente relevante hoy en día.

P: Black Panther se está convirtiendo en una película icónica.

– Estoy muy orgulloso de Black Panther, cualquier cosa que venga de ella, la recibo con los brazos abiertos. Pusimos nuestra sangre, sudor y lágrimas en ella. La gente me dice que tengo que descansar. Realmente me sumerjo en el trabajo porque disfruto con el proceso de hacer que las cosas sucedan, ponerlas en orden y completar las tareas. Tengo energía para ello. He trabajado hasta este punto y no tengo ganas de descansar, así que no lo hago.