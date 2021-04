Chloe Zhao: “Ahora necesito menos cosas para vivir”

Chloe Zhao hizo historia en los Oscar de este domingo, llamados ya los Oscar de la pandemia, convirtiéndose en la segunda mujer en ganar el premio a la mejor dirección en casi 100 años y la primera realizadora asiática que lo consigue. Zhao partía como favorita desde que el filme se alzó con el premio a mejor película en los Festivales de Venecia, Toronto y en los Globos de Oro, y no solo se llevó el de mejor directora sino también mejor película y mejor actriz para la protagonista y coproductora Frances McDormand.

«En mi infancia, mi papá y yo jugábamos a memorizar poemas y textos clásicos intentando terminar las oraciones del otro, él me enseñó a creer que las personas al nacer son inherentemente buenas. Siempre he encontrado bondad en las personas que he conocido y dedico el Oscar a cualquiera que tenga la fe y el coraje para aferrarse a la bondad en sí mismos», dijo Zhao al recibir el premio.

A pesar de haberse organizado 93 ceremonias de los Oscar, sólo siete mujeres han sido nominadas a la categoría a mejor director, y dos de esas siete lo fueron este año, ya que Emerald Fennell fue nominada junto a Zhao por su trabajo en ‘Una joven prometedora’. Las otras fueron; Lina Wertmuller (Seven Beauties), Jane Campion (El piano), Sofia Coppola (Lost in Translation) y Greta Gerwig (Lady Bird). Kathryn Bigelow fue la primera mujer en ganar un Oscar en el 2010 por ‘La noche más oscura’.

Con Zhao tuvimos la oportunidad de hablar minutos después de ganar el Oscar, en la sala de prensa de los Oscar que este año se organizó vía digital.

P: Chloe, el rodaje de esta película obligó al equipo a trabajar de manera diferente y Frances McDormand ha cambiado incluso su estilo de vida ¿le ha cambiado también a usted?

–Definitivamente. Yo ahora necesito menos cosas para vivir, eso seguro. Si hay algo en lo que me cambió es que he podido deshacerme de todo lo que no necesito.

P: La suya es una de esas victorias de las que la gente va a hablar durante muchísimo tiempo y su película se ha llevado todos los premios del año. ¿Cuál diría que ha sido el premio que más ha apreciado?

–Un Oscar es cumplir un sueño, pero lo más satisfactorio de la noche es que hemos vuelto a reencontrarnos todo el equipo, que volvemos a estar juntos y a reunirnos en persona. Ha sido maravilloso celebrar esta noche junto a otros cineastas porque ha sido un año sin poder salir. Ganar esta noche ha sido una sorpresa enorme y estoy agradecida a los productores de los Oscar porque sé el enorme esfuerzo que han tenido que hacer para organizar la ceremonia.

P: Usted es la primera directora asiática en ganar un Oscar. ¿Cómo se siente?

–Es realmente fabuloso ser mujer en 2021. Me siento extremadamente afortunada por hacer lo que amo para ganarme la vida y si el hecho de que yo gane significa que personas como yo, que pertenecen a minorías, pueden empezar a creer en sus sueños, bienvenido sea. Estoy muy agradecida por el premio.

¿Qué significa para usted ganar el Oscar en el año del confinamiento?

–Cómo ha dicho Frances, invito a todos a ir al cine a ver la película. Creo que ha sido un atrevimiento terminar esta cinta en medio de la pandemia y estrenarla durante el confinamiento, sin duda, fue un esfuerzo hercúleo y algo que nunca pensamos que íbamos a hacer, pero creo que es un filme importante porque estamos dedicando este filme a todos los hombres y mujeres nómadas.

P: ¿Se considera una inspiración para otros cineastas asiáticos, especialmente en un momento en el que aumentan los crímenes de odio contra los asiáticos en Estados Unidos?

–Creo que para los cineastas asiáticos, para todos los cineastas en general, lo más importante que tenemos que hacer es ser fieles a lo que somos y contar las historias con las que nos sentimos conectados, pero eso no significa que haya solo un tipo de historia que tenemos que contar, sino conseguir conectarnos con otras personas a través de nuestros relatos y por eso me encanta hacer cine. Con suerte, muchas de las historias premiadas esta noche nos ayudan, como dijo Tyler Perry, con su hermoso discurso, a detener el odio, el odio por cualquiera, asiático o no.

P: Hemos visto a Frances McDormand aullando al recibir el Oscar ¿Por qué aullaba?

–El aullido de Francés estaba dedicado a nuestro editor de sonido, Wolf (lobo en inglés) quien falleció recientemente, era parte de la familia de Nomadland y le quisimos hacer un homenaje.

P: En esta noche histórica, ¿cuál ha sido el momento de mayor felicidad?

–Sin duda, cuando Frances ganó. La gente no tiene ni idea de lo que Frances tuvo que pasar para rodar esta película, no solo como productora para conseguir la financiación y dedicarse a estrenar en mitad de la pandemia, sino como actriz porque se obligó a mantenerse aguantando ante los elementos, mostrándose vulnerable. Ella nos ayudó a todos para que la película se llevará a cabo y ayudó a los nómadas a sentirse cómodos en el set. Ella realmente pertenece a la tierra de los nómadas.

P: Es la segunda mujer que gana el Oscar en la historia de los premios, ¿ha hablado o tiene intención de hablar con Kathryn Bigelow, la primera mujer que ganó?

–Sé que me repito, pero es cierto. Me siento muy afortunada por ganarme la vida haciendo lo que me gusta. Si mi pasión ayuda a más personas como yo a hacer realidad sus sueños, me siento halagada. Una vez, tuve una cena en grupo con Kathryn y definitivamente estuvimos hablando a lo grande de lo que significa ser una mujer directora. Ahora que tengo el Oscar me encantaría hablar más con ella.

P: Ha roto un techo del que todo el mundo habla, ¿a quién dedica su premio?

–He tenido mucha suerte, esa es la verdad. Este premio se lo dedico a mis padres que siempre me animaron y me dijeron que yo era suficiente, que yo era mi arte. Trato de ser fiel a mí misma y estar rodeada de personas con talento que me apoyan, con todos ellos quiero compartir este momento.