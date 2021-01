En un área restringida del aeropuerto de Chicago, en Estados Unidos, el hombre vivió tres meses sin ser detectado por miedo a regresar a casa y contagiarse de coronavirus, así lo dio a conocer el diario Chicago Tribune.

Tras ser descubierto por los empleados, Aditya Singh, de 36 años, mostró un pase que pertenecía a un trabajador que lo había perdido.

Al final, terminó explicando que tenía miedo volar para regresar a su casa, en California, debido a la pandemia.

Según contó, pasó tres meses, desde octubre hasta el pasado sábado, viviendo en un área restringida del aeropuerto de O'Hare International.

Hombre pasó tres meses escondido en un aeropuerto por miedo al coronavirus

Debido a esta situación, el sujeto fue presentado ante la justicia.

"Si he entendido correctamente, me están diciendo que una persona que no era empleado y no estaba autorizada ha estado supuestamente viviendo en una parte segura de la terminal del aeropuerto de O'Hare desde el 19 de octubre de 2020 al 16 de enero de 2021 sin ser detectado ¿Lo he entendido correctamente?", aseguró la jueza del distrito de Cook Susana Ortiz tras resaltar que se trata de una situación que pone en entredicho la seguridad en el aeropuerto.

