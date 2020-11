Ladrón que robó celular a una mujer experta en artes marciales se llevó una paliza de novela

Cosas que pasan e indignan. La delincuencia se ha disparado en medio de la pandemia, pero también el sentimiento de injusticia y repudio a quienes se hacen amigos de lo ajeno. Como es el caso de un ladrón que le robó el celular a una mujer en la ciudad de Mar Del Plata, en Argentina.

Con lo que no contaba el ratero era que la afectada era especialista en jiu-jitsu. Por fortuna, una vez ultrajada, una amiga que pasaba por allí la llevó en auto a perseguir al ladrón. Cuando lo alcanzaron, la víctima se bajó y golpeó con fuerza al hombre, recuperando su celular. Pese a recuperar el artefacto, la mujer continuó golpeando al sujeto y dice que no se arrepiente.

"Uno está todo el día laburando en el local, en pandemia, con el sueldo reducido, y este chabón en tres segundo se hizo la mitad de mi sueldo. Estoy enojada pero contenta porque recuperé el celular. Cuando me robó, me crucé a una compañera de trabajo en auto y lo perseguimos. Me bajé del auto y le golpeo la cabeza y le seguí golpeando, me dio mucha bronca e impotencia, yo salía de trabajar y me arrebató el celular. No me arrepiento de haberlo hecho. Estoy orgullosa y espero que este chico no vuelva a robar", manifestó la mujer.

Una imagen fotográfica captó el momento en el que la mujer le está dando una paliza al hombre. El video se volvió viral y la noticia, tanto como las declaraciones, le dieron la vuelta al mundo. La delincuencia en Argentina se han disparado en la pandemia, según índices de los registros oficiales.