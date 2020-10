Todo por publicar un video sobre Joe Biden con informaciones dudosas, según detalló la red social. Twitter suspende por varias horas la cuenta de la campaña electoral de Trump.

La red social Twitter suspendió por varias horas este jueves la cuenta de la campaña de reelección del presidente estadounidense, Donald Trump, por haber compartido un vídeo en el que atacaba a su rival, Joe Biden, por unas informaciones dudosas aparecidas en el diario New York Post.

"Su cuenta ha sido bloqueada. Hemos determinado que esta cuenta violó la reglas de Twitter contra la publicación de información privada", fue el mensaje enviado por la red social a los gestores de la cuenta @TeamTrump, según compartió en una captura de pantalla uno de ellos, Mike Hahn.

Antes, la campaña había publicado un vídeo en que acusaba a Biden de ser un "mentiroso" y de haber estado "estafando" a EE.UU. durante años, en relación con el artículo publicado el miércoles por el tabloide New York Post sobre presuntos vínculos entre el candidato demócrata y Ucrania.

A media mañana del jueves, la cuenta volvía a estar activa y compartió de nuevo el vídeo sobre Biden, acompañado del mensaje "Estamos de vuelta y volvemos a publicar el vídeo que Twitter no quiere que veas".

We are back and we are re-posting the video Twitter doesn’t want you to watch.

JOE BIDEN IS A LIAR WHO HAS BEEN RIPPING OFF OUR COUNTRY FOR YEARS!

PASS IT ON. pic.twitter.com/pSWyycFrEF

— Team Trump (Text VOTE to 88022) (@TeamTrump) October 15, 2020