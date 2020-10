¡La venganza! Le negaron un préstamo y 18 años después se compró edificio de aquel banco

Algunos perdonan, pero no olvidan. Incluso ese recuerdo se vuelve motivación para conseguir lo que anhelaron. Por ejemplo, la historia de Adam Deering, un empresario de 39 años que hoy se dio el lujo de comprar el edificio donde queda el banco que a sus 21 años le negó el préstamo para labrar su exitosa carrera.

La travesía de Deering comenzó a comienzos del milenio, cuando decidió abandonar su trabajo para emprender en una empresa de gestión de deuda. Pese a que armó un plan de negocios y fue al banco con un plan detallado, las cosas no salieron como él quiso.

"Antes de ingresar al banco oré porque no tenía dinero para concretar mi sueño. Me senté cruzando los dedos, mientras la gerente tomó mi plan de negocios, lo revisó rápidamente y en un tono muy condescendiente dijo que era demasiado joven y sin experiencia comercial. Me sentí humillado, frustrado y triste. No tenía un plan B", confiesa hoy cuando saborea las mieles del éxito.

No obstante, con lo que ahorró antes de renunciar a su trabajo, pudo alquilar una oficina y una línea telefónica. Así halló clientes y con fortuna y dedicación, las cosas se le dieron y comenzó a construir su sueño.

Su empresa tuvo éxito, tanto que en 2014 pudo venderla por 5 millones de libras. Así comenzó a comprar apartamentos para alquilarlos, pero tenía una espinita clavada que pudo sacarse. Deering compró el edificio donde queda el banco que en su momento le negó el préstamo. Ahora él será quien le arriende la sede.

"Para mí, comprar el edificio del banco hace que todo vuelva al punto de partida y demuestra que tenía razón al seguir creyendo en mí mismo", aseguró.

