¡Brutal caso de violencia animal! Perrita es decapitada y lanzada a casa de sus dueños

¡Abominable! La muerte de una perrita causa furor en redes sociales a causa del repudio, después de que la animal haya sido decapitada y lanzada su cabeza a la casa de sus dueños, en una localidad de West Midlands, en Inglaterra.

“Mi adorable perra Hollie fue encontrado muerta esta noche, la cabeza decapitada y también falta una pierna delantera. No hay sangre en ninguna parte, estaba cubierta de barro pero se encontró en una zona de patio seco, sin barro en cualquier lugar que se encuentre en el jardín”, apuntó uno de los dueños en la cuenta de Facebook.

Perrita es decapitada y lanzada a casa de sus dueños

La situación consternó a toda la comunidad, aunque las autoridades no han podido esclarecer qué fue lo que pasó. Las investigaciones comenzaron y los habitantes esperan que se esclarezcan los hechos en breve.

“La mejor suposición es que ha sido usada para pelear con perros, sacada del jardín y luego regresada. La policía ha sido informada, la he llevado a los veterinarios esta noche para ser incinerada. No hay palabras que puedan describir cómo me siento ahora mismo, algunas personas dirán es sólo un perro, pero ella era de la familia. Tuvimos sus 13 años, era suave como una bolsa llena de gatitos, todo lo que quería era ser amada y alimentada”, cerró la familia.

