VIDEO | Oso polar atacó a un humano en ciudad a la que volvió aprovechando la cuarentena

Los animales han vuelto a reinar en lo que eran sus terrenos. En todo el mundo se han visto como la fauna aparece por la ciudad como nunca antes, aprovechando que los humanos están confinados por la pandemia del coronavirus. Desde aves, animales silvestres e incluso peligrosos, de todo se ve rondando en las calles de las ciudades.

En Rusia se han podido ver osos polares en algunas poblaciones. No obstante, pese a lo exótico no deja de ser peligroso que este tipo de especies ronden las calles sin una vigilancia especial. Ahora lo sabe la población de Yaroslavl, en donde un oso no ha podido ser atrapado y ronda como Pedro por su casa.

Oso polar atacó a un humano en ciudad a la que volvió aprovechando la cuarentena

Tan dueño se siente del pueblo, que ataca a los habitantes que van por allí. En video quedó registrado cómo el oso atacó a un transeúnte, que se defendió y protagonizó una épica pelea que se hizo viral. Luego de segundos de combate, el oso huyó.

"El oso saltó sobre mí y me mordió. Apenas pude mantenerme de pie", relató el afectado al medio RT de aquel país. Todavía no logran atrapar al oso.

