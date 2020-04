¡Ejemplo de resistencia! Soldado de la Segunda Guerra Mundial vence la Covid-19 con casi 100 años

El coronavirus ha dejado millones de contagios y miles de muertes alrededor del mundo, pero también ha mostrado historias dignas de aplaudir, tal como el caso de Douglas Moore de Wellingborough, un ex soldado de la Segunda Guerra Mundial que venció la Covid-19 con 98 años de edad.

El veterano ingresó al Hospital General de Kettering en Inglaterra el pasado 15 de abril, luego de sufrir una caída y presentar cuadros de fiebre y tos severa. Al llegar ahí, los médicos lo diagnosticaron con Covid-19, por lo que permaneció internado.

Al tener complicaciones de salud y edad avanzada, las esperanzas no eran del todo alentadoras; sin embargo, el ex soldado no se dejó vencer y días después fue dado de alta al superar el coronavirus. Al salir del hospital, los médicos le aplaudieron, hecho que lo conmovió. "Me sentí muy especial cuando me aplaudieron al irme. El Hospital General Kettering es absolutamente maravilloso", mencionó.

Margarett Tuffin, hija del ex soldado, mencionó: "afortunadamente no resultó gravemente herido en la caída, pero lo mantuvieron ahí porque tenía coronavirus. Ahora se ha recuperado lo suficiente como para volver a casa, a pesar de que tiene la afección pulmonar de larga data".

Douglas Moore de Wellingborough fue parte de la Segunda Guerra Mundial, en donde sirvió en el Octavo Ejército como señalizador y fue uno de los pioneros en el uso del radar en Egipto, donde ayudó a detectar aviones, barcos y minas enemigas.

If you heard about 98 yo WWII veteran Douglas Moore getting a round of applause leaving #Kettering Hospital in our news today after he beat coronavirus; here's the vid from @KettGeneral#Northamptonshire #HeartNewspic.twitter.com/EFpncbG7RG

— Heart News East (@HeartNewsEast) April 24, 2020