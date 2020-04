¡No hay derecho! No hay defensa que justifique la cruel agresión que cuatro policías le propinaron a un hombre por creer que había roto la cuarentena. Aún cuando así hubiera sido, nada justifica el maltrato atroz del que fue víctima. Más indignante aún porque se comprobó que el hombre sí tenía permiso para estar fuera de su casa en tiempos de cuarentena.

Sucedió en Bahía Blanca, ciudad argentina ubicada en la provincia de Buenos Aires. Allí, Luciano González buscó a los medios de comunicación para relatar su dolor tras la paliza. Con la cara ensangrentada, aseguró que en el momento de la golpiza estaba volviendo del trabajo junto a su esposa.

Cuatro policías le dieron inhumana paliza a hombre por creer que violó la cuarentena

González, dueño de una tienda, afirmó que tenían permisos y que los habían dejado en el carro. Pidió que lo dejaran buscarlo, pero según le relató al diario Clarín, no se lo permitieron. Entonces la discusión fue entrando en aumento y todo se fue a los golpes.

"Discúlpame, mañana tengo que levantarme temprano para ir a trabajar. ¿Por qué no me acompañan, les muestro los permisos y listo?", pidió el hombre, pero la autoridad no se lo permitió. Acto seguido fue golpeado.

A propósito de uno de los policías, el hombre comentó: "Se me abalanzó, me agarró del cuello y me puso un pie sobre la cabeza y la rodilla sobre el oído", concluyó. Los policías, tres hombres y una mujer, fueron separados de la institución y están siendo investigados.

Siga a Publimetro Colombia en Google News

También le puede interesar: