Instagram habilita esperada nueva funcionalidad para todos los usuarios

Los usuarios de la red social Instagram recibieron estos días una muy buena noticia. Hace unos días, la plataforma actualizó su versión e incluyó una nueva funcionalidad, la que apunta a sorprender principalmente a los usuarios que acceden desde una computadora.

A partir de este cambio, ahora se podrán enviar mensajes directos directos desde el computador. La actualización ya está disponible para los usuarios de todo el mundo y permite usar una funcionalidad que hasta ahora sólo se podía ocupar desde la aplicación.

Tras el cambio, ¿qué se puede hacer? Es sencillo. Ahora, al acceder a Instagram desde la web, se podrán ver todos los mensajes directos de Instagram, como también responderlos desde ahí mismo. También es posible crear chats grupales, responder a las historias y enviar comentarios a otros usuarios desde sus perfiles.

*Sliding into your DMs*

Now you can get and send Instagram Direct messages on desktop, no matter where you are in the world 👍 pic.twitter.com/CT2SwuxHTv

— Instagram (@instagram) April 10, 2020