Ofrecen tres meses de cerveza gratis por adoptar un perro en cuarentena

La cervecería belga Anheuser-Busch InBev, anunció por Twitter una irresistible oferta para pasar la cuarentena por coronavirus. Ofrecen tres meses de cerveza gratis por adoptar un perro.

Junto con la compañía de Midwest Animal Rescue, tienen la siguiente propuesta: quienes adopten un perrito, tendrán tres meses de cerveza gratis.

La empresa ubicada en Estados Unidos inició la campaña “Foster a Dog, Get Busch”, la cual beneficiará a quienes adopten un perrito antes del 25 de abril.

Everyone could use a companion for the couch right now. So if you foster (or adopt) a dog from Midwest Animal Rescue, we’ll give you 3 months’ worth of Busch to enjoy by their side. Go to https://t.co/S58CM3Z6OM to learn more.

RT to spread the word. https://t.co/2Afl5fhh9T pic.twitter.com/WebTTioZ2M

— Busch Beer (@BuschBeer) March 25, 2020