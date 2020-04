En medio de la emergencia sanitaria que vive el mundo por el coronavirus hay historias que inspiran a la vez que entristecen. Una de las que más llega al corazón es la de Suzanne Hoylaerts, una anciana de 90 años con problemas de neumonía y que se infectó de coronavirus en el pueblo de Binkom, en Bélgica.

Su hija Judith, quien la acompañó al hospital para su pronta atención, relató las últimas palabras de su madre antes de ser aislada por completo. "No debes llorar, hiciste todo lo que pudiste", fue la frase que le dejó la madre a la hija.

Abuelita con COVID-19 rechazó ventilador asegurando que tuvo "una buena vida"

No obstante, Judith quedó muy triste al no poder brindarle un funeral a su mamá, quien murió dos días después. "No pude despedirme de ella y ni siquiera tuve la oportunidad de asistir a su funeral", manifestó a medios locales.

En medio del dolor que azota a Europa por el coronavirus, la historia de Hoylaerts conmovió a grandes y chicos. A ella se le considera una heroína dentro de la pandemia. Frases como "no todos los héroes usan capa" y "nunca olvidaremos tu sacrificio", son algunas de la que acompañan en redes a la heroica historia de Suzzane.

Bélgica registra cerca de 13.000 contagiados por COVID-19 y más de 700 muertos, según los últimos reportes.

Siga a Publimetro Colombia en Google News

También le puede interesar: