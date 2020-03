Así conquistó un hombre a una mujer que no conocía en medio de la cuarentena

El aislamiento obligatorio al que está sometido gran parte del mundo aparta a las personas unas a otras, pero también, si se quiere, agudiza el ingenio. O que lo digo un muchacho en Brooklyn, Estados Unidos, quien hizo de todo para conquistar a una chica que conoció en la cuarentena.

Todo comenzó desde un balcón. Allí, el hombre vio bailar a lo lejos a la mujer, algo que llamó su atención. Sin dudarlo, la saludó y fue correspondido. No obstante, él quiso propiciar un contacto más cercano y se valió de un dron para darle su número de teléfono y a la vez recibir el de ella.

Hasta ahí todo muy romántico, pero hay más. El hombre se ingenió la manera para violar el aislamiento preventivo y verla, pero sin ponerla en riesgo. Como en las películas, el romántico hombre se metió en una burbuja y le llevó flores, evitando así el contacto físico.

I can’t believe this actually worked and yes this is a real story pic.twitter.com/X5KbBl0qIe

— Jeremy Cohen (@jerm_cohen) March 22, 2020