El viceministro de Salud que dio positivo al nuevo coronavirus

Teherán. [AFP]. El viceministro de Salud de Irán, Iraj Harirchi, se contagió del nuevo coronavirus, indicó este martes un responsable del ministerio.

“El test de Harirchi, viceministro de Salud que estaba en la línea del frente ante el coronavirus, dio positivo”, anunció en Twitter Alireza Vahabzadeh, asesor de prensa del ministro de Salud.

Durante una rueda de prensa, el lunes, junto al portavoz del gobierno, Ali Rabii, Iraj Harirchi tosió varias veces y parecía estar sudando.

Durante esta conferencia, Harirchi refutó la afirmación de un diputado que sostenía que el nuevo coronavirus había provocado la muerte de 50 personas en la ciudad santa de Qom, donde se registraron los primeros casos en el país.

BREAKING: Iran's deputy health minister tests positive for coronavirus; he had previously looked unwell during a press conference pic.twitter.com/at0DHN0m3a

— BNO Newsroom (@BNODesk) February 25, 2020