Mike Hughes, mejor conocido como Mad Mike, construyó un cohete espacial propulsado a vapor para ir al espacio. Hombre construye cohete espacial para demostrar que la Tierra es plana y muere al usarlo.

Hay un lugar de innegable honor para aquellos que fallecen en nombre de la ciencia. Pero hay casos realmente torcidos y extraños. Como el del terraplanistaMike Hughes y su cohete espacial de vapor que lo terminó matando.

De acuerdo con los colegas de CNN, el hombre de 64 años de edad, también conocido como Mad Mike, habría iniciado un proyecto colectivo con varios patrocinadores y seguidores.

En donde colectó cerca de USD $18 mil para construir un cohete propulsado por vapor con la finalidad de volar 1.525 metros sobre la superficie de la Tierra, para poder comprobar que nuestro planeta es plano.

De modo que este sábado 22 de febrero de 2020 Mike reunió a todos los involucrados en el patio de su casa y realizó el lanzamiento del cohete con resultados fatales.

Internet se empieza a plagar de videos en donde se puede observar la evolución de esta prueba que resultó muy mal. Derivando en el fallecimiento del sujeto.

Mad Mike Hughes just launched himself in a self-made steam-powered rocket and crash landed. Very likely did not survive. #MadMike #MadMikeHughes pic.twitter.com/svtviTEi8f

— Justin Chapman (@justindchapman) February 22, 2020