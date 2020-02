Bombay es la cuarta ciudad más poblada a nivel global y por ende, una de las de mayor tráfico vehicular. ¿Funcionaría en Colombia? La campaña en India para que los conductores dejen de pitar

Más de 15 millones de habitantes han hecho de Bombay la más ruidosa del mundo. Los niveles de ruido pueden superar los 100 decibeles.

Para disminuir los niveles de ruido, la policía de la ciudad ha pensado en una ingeniosa estrategia.

Con conductores acostumbrados a pitar aún con los semáforos en rojo, los van a sancionar deteniéndolos por más tiempo.

Gracias a sensores de sonido instalados en semáforos, alargarán el tiempo de la luz roja si el nivel de ruido supera los 85 dB.

La campaña fue compartida por la Policía de Mumbai, nombre local de la ciudad, en su cuenta de Twitter.

Horn not okay, please!

Find out how the @MumbaiPolice hit the mute button on #Mumbai’s reckless honkers. #HonkResponsibly pic.twitter.com/BAGL4iXiPH

— Mumbai Police (@MumbaiPolice) January 31, 2020