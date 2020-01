Además la mujer salió sin ropa a la calle y se subió sobre un carro. (VIDEO) Mujer se desnudó dentro de aeropuerto y terminó capturada por las autoridades.

El video de una mujer que decidió desnudarse dentro de un aeropuerto ubicado en la ciudad de Miami, se ha logrado viralizar en poco tiempo.

En la filmación se puede ver el momento en el que la mujer se quita la ropa, mientas está en la zona en la que se recogen maletas en el aeropuerto.

Aunque es corto, los 33 segundos que dura el video, se puede ver a la mujer caminando mientras se quita la ropa interior, hasta quedar completamente desnuda.

No contenta con lo que ya había hecho, la mujer decidió salir de las instalaciones y subirse sobre un carro a exhibirse.

Fue necesaria la presencia de agentes policiales, para capturar a la mujer y controlar la situación.

UPDATE: Here's the naked woman outside @iflymia on top of police car before she's taken into custody "for a mental evaluation" #BecauseMiami https://t.co/pVKjfI80ly via @fredoblikewhoa pic.twitter.com/DrRv9Pk7zF

— Billy Corben (@BillyCorben) January 15, 2020