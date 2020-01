Reportan seis víctimas fatales y 16 más heridas. (VIDEO) Enorme hueco se abrió y se tragó un bus con pasajeros dentro.

Autoridades de la ciudad china Xining, informaron un grave hecho que dejo seis personas muertas y otras más heridas.

Según primeros informes, un bus con pasajeros abordo, cayó en un enorme hueco que inesperadamente se abrió en el suelo.

Reportan que el hormigón de frecuentada calle, cedió este pasado 13 de enero, mientras un bus se encontraba pasando por la vía.

El bus fue "tragado" hasta la mitad por el hueco y minutos después se presentó una gran explosión en el lugar.

El angustiante momento quedó registrado en video, gracias a una de las cámaras de seguridad que había ubicada en el sector.

A sinkhole swallowed a bus in China suddenly, as passengers were boarding. At least six people were killed https://t.co/Qdc5WMBqyg pic.twitter.com/EleNksfMF3

— SCMP News (@SCMPNews) January 14, 2020