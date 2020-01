La NASA descubrió otro planeta del tamaño de la tierra en una zona "habitable"

La NASA descubrió otro planeta del tamaño de la tierra, el cual se encuentra en una zona consideraba "habitable".

La Jet Propulsion Laboratory de la agencia espacial estadounidense señaló que TOI 700 d se encuentra a 100 años luz de nuestro planeta y fue encontrado gracias a la labor del satélite TESS.

El director de astrofísica de la NASA, Paul Hertz, afirmó que "TESS fue diseñado y lanzado específicamente para hallar planetas del tamaño de la Tierra y en órbita de estrellas cercanas".

El descubrimiento fue el primero que realiza el satélite, el cual es prácticamente reciente, ya que fue lanzado el 2018, siendo posteriormente confirmado por el telescopio espacial Spitzer.

Cabe mencionar que TESS encontró tres planetas en órbita,llamados TOI 700 b, c y d, pero solamente este último se encuentra en una zona "habitable", ya que se encuentra a una distancia intermedia de una estrella, por lo que sus temperaturas permitirían la presencia de agua líquida y así se puede denominar de esta manera.

El planeta en tanto tiene un tamaño 20% más grande que la Tierra y en relación con el sol, corresponde al 40% de esta estrella. Además, la órbita gira alrededor de su estrella en 37 días.

📣Discovery Alert!📣

Meet three new exoplanets discovered by @NASA_TESS. One of the planets, TOI 700 d, is an Earth-sized🌍 world in its star's habitable zone (where liquid water💧 *could* exist on the surface).

👋TOI 700 b, c & d! We see you.https://t.co/92PlSDNnVQ pic.twitter.com/DCI5ySj7OY

— NASA Exoplanets (@NASAExoplanets) January 7, 2020