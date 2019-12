(VIDEO) Serpiente en árbol de navidad le dio gran susto a una pareja

Leanne Chapman, una mujer inglesa que ahora reside en la localidad de Queensland, Australia, protagonizó un encuentro cercano con un reptil de al menos 3 metros de longitud colgando en su árbol de Navidad. Serpiente en árbol de navidad le dio gran susto a una pareja.

Como señaló a la prensa y luego se hizo viral a través de Twitter, la protagonista de esta increíble historia notó con su pareja movimientos extraños que provenían del balcón de la casa que habitan al regresar de su centro de labores diarias.

Ante ello, su compañero comenzó a filmar y registrar el episodio, cuando de casualidad apoyó su cuerpo sobre el árbol navideño, sintiendo que sobre él comenzaba a posarse, enroscada, el enorme reptil.

OMG. Leanne Chapman emigrated to inner-city Brisbane from the UK and is about to have her first Christmas here. She’s got a (live) python in her tree, lucky her … Really, this is not normal. Pics via @abcbrisbane and Leanne 🐍 pic.twitter.com/loEaPVbPPA

— Jen King (@JustJenKing) December 13, 2019