Demócratas imputaron cargos contra Trump por abuso de poder y obstrucción al Congreso

Los legisladores demócratas imputaron cargos contra Trump por abuso abuso de poder y obstrucción al Congreso.

En el primero de ellos, se acusa a Trump de anteponer sus preocupaciones políticas al interés nacional; y el segundo por obstruir los intentos del Congreso de investigación, dijo Jerry Nadler, el presidente del Comité Judicial de la Cámara.

Los cargos anunciados por los legisladores de la Cámara de Representantes se derivan de la presión de Trump a Ucrania para que investigara a los rivales políticos del mandatario mientras él le retenía ayuda al país europeo.

Momentos antes, Trump tuiteó que no hizo "NADA" mal y que un proceso de juicio político a un presidente con sus antecedentes sería "pura Locura Política".

To Impeach a President who has proven through results, including producing perhaps the strongest economy in our country’s history, to have one of the most successful presidencies ever, and most importantly, who has done NOTHING wrong, is sheer Political Madness! #2020Election

Dos horas después, el mandatario volvió a escribir en sus redes sociales una serie de trinos referente al tema.

"Nadler acaba de decir que "presioné a Ucrania para interferir en nuestras elecciones de 2020". Ridículo, y él sabe que eso no es cierto. Tanto el Presidente como el Ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania dijeron, muchas veces, que "NO HABÍA PRESIÓN". Nadler y los demócratas lo saben, ¡pero se niegan a reconocerlo!"

Nadler just said that I “pressured Ukraine to interfere in our 2020 Election.” Ridiculous, and he knows that is not true. Both the President & Foreign Minister of Ukraine said, many times, that there “WAS NO PRESSURE.” Nadler and the Dems know this, but refuse to acknowledge!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 10, 2019