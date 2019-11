El 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el nombre del colectivo chileno Lastesis dio la vuelta al mundo tras llevar a cabo un performance titulado "Un violador en tu camino". La crudeza de sus palabras, los ojos vendados y las voces al unísono de las mujeres, dejaron claro el mensaje: la culpa nunca es de la víctima, si no del violador. Un violador en tu camino, un himno de hartazgo ante la violencia de género.

París, Londres, Barcelona, Bogotá, Alemania, México y muchos otros países alrededor del mundo replicaron lo que las chilenas convirtieron en un himno de hartazgo y lucha.

“El patriarcado es un juez, que nos juzga por nacer, y nuestro castigo, es la violencia que no ves. Es feminicidio. Inmunidad para mi asesino. Es la desaparición. Es la violación. Y la culpa no era mía ni donde estaba ni cómo vestía. Y la culpa no era mía ni donde estaba ni cómo vestía. El violador eras tú. El violador eres tú. Los jueces. El Estado. El presidente", recita la canción.

Dafne Valdés, Paula Cometa, Sibila Sotomayor y Lea Cáceres, originarias de Valparaíso y miembros del colectivo feminista Latesis. Ellas son las creadoras de Un violador en tu camino. En entrevista con el portal Verne, explicaron que su inspiración viene de autoras como Silvia Federici y Rita Segato además de que hicieron toda una investigación sobre la violación en Chile, pues querían llevar a cabo una obra de teatro que difundiera el mensaje.

“Nuestra premisa es usar tesis de teóricas feministas y llevarlos a puestas en escena para que se difunda este mensaje”.

Durante las protestas chilenas de las últimas semanas, salieron a la luz casos atroces con los Carabineros de Chile, la policía de Chile​ que integra las Fuerzas de Orden y Seguridad, pues utilizan "la violencia sexual para sembrar miedo y que las mujeres no se expresen y ejerzan su derecho a protestar”, afirmaron.

En un fragmento del performance se escucha un extracto del himno de dicha institución: “Duerme tranquila, niña inocente, sin preocuparte del bandolero, que por tu sueño dulce y sonriente vela tu amante carabinero”. Por otro lado, uno de los movimientos que realizan durante el performance son una serie de sentadillas en referencia a que cuando arrestan a las muejres, muchas veces las obligan a desnudarse y hacerlas antes de violarlas

