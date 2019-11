La delincuencia no para: robaron camión con un millón de euros en juguetes sexuales

En un remolque estacionado en una calle de Reino Unido robaron camión con un millón de euros en juguetes sexuales.

El camión se dirigía a Rocks Off Ltd para entregar su carga cuando fue asaltada entre la calle A14 y la aldea de Broughton .

La policía de Northamptonshire hizo un llamado a la comunidad para que las personas avisen si tienen antecedentes de la carga, mientras buscan los juguetes para adultos.

Un portavoz le dijo al diario The Sun que "el incidente involucró un camión que viajaba de Felixstowe a Kettering para entregar su carga a Rocks Off Ltd, un negocio con sede en Cunliffe Drive. Además, creen que el robo del tráiler ocurrió entre la 1:00 de la madrugada y las 6:30.

Una publicación de Facebook de la policía de Northamptonshire sobre el robo ha sido ampliamente compartida, y un usuario sugirió que los ladrones "ya estaban esposados". Otro agregó: "Recibirán una muy dura sentencia cuando los atrapen".

La carga tenía, entre otros artículos, bolitas chinas, dildos dobles, vibradores a control remoto, anillos para el varón, muñecas inflables, manos de goma, colas de zorro, masajeadores sónicos, torsos masculinos y femeninos, y ganchos sexuales con una, dos y tres bolitas en la punta.