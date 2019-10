(VIDEO) Avioneta se estrelló contra casas en New Jersey y provocó incendios

A través de los medios locales se conoció que una avioneta se estrelló contra casas en New Jersey y provocó incendios en un barrio de la localidad de Colonia, según lo confirmó el Departamento local de Bomberos.

Cerca de las 11 de la mañana del martes 29 de octubre, los vecinos en Berkley Avenue se sobresaltaron por una gran explosión. Pronto se percataron que una casa estaba en llamas y estas se estaban propagando a los domicilios aledaños.

Los bomberos de la zona llegaron al momento para sofocar el incendio, mientras que un equipo de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) llegaba al lugar para investigar las causas del accidente.

Las autoridades no han podido identificar a los tripulantes de la pequeña aeronave, tampoco desde donde partió ni a dónde se dirigía. Además, por ahora, no se han reportado víctimas, tanto de la avioneta como de las casas afectadas.

La prensa local señala que este la avioneta Cessna 414 es una aeronave bimotor y soporta una capacidad de 7 tripulantes.

Dennis Protsko, periodista del canal News 4, fue testigo del ruido del impacto, pues vive a solo una cuadra del lugar del accidente. “Vi llamas muy pesadas y humo negro saliendo de una de las casas”, relató Protsko.

#FAA Statement on the Cessna 414 incident on Berkley Avenue in #Colonia , #NewJersey . We will provide updates as they become available. pic.twitter.com/pUpyZuGWDP

Otro vecino de la zona dijo a News 4 que antes de la explosión había escuchado el ruido de un avión volando muy bajo.

“Sonaba muy bajo, comenzó a chisporrotear un poco. De repente hubo una gran explosión, más fuerte que cualquier accidente automovilístico que haya escuchado”, precisó.

Multiple homes on fire after small plane crashes in New Jersey. The condition of the pilot is unknown. No persons on the ground injured. https://t.co/olrHczVrkk pic.twitter.com/iv21wXEkCO

— Breaking Aviation News (@breakingavnews) October 29, 2019