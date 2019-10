¿Cuáles son los daños por impacto de asteroide que acabó con los dinosaurios?

Hace 66 millones impactó el asteroide Chicxulub en la península mexicana de Yucatán. Este evento provocó la última gran extinción en masa y afectó a casi el 70% de las especies sobre todo el globo terráqueo. Ahora, gracias a una investigación en Estados Unidos, se conocieron cuáles fueron los daños por impacto de asteroide que acabó con los dinosaurios y demás biodiversidad continental y marina del planeta.

Un reciente estudio de la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, descartó algunas hipótesis sobre la verdadera razón de la extinción de vida en el planeta Tierra. El equipo de científicos de EE.UU, Reino Unido, Alemania y España analizaron las verdaderas consecuencias.

La opinión de estos expertos, apuntan a que los efectos ambientales subsecuentes podrían estar relacionados con la “rápida acidificación de los océanos” fruto de la emisión de gases a la atmósfera.

Los expertos analizaron 7000 fósiles microscópicos marinos bien conservados recuerdos de la mina de Geuhemmerberg en Países Bajos, en donde se cree que se preservan sedimentos de los primeros 100 a 1000 años posteriores al choque del meteorito a finales del Cretácico.

Pruebas geoquímicas de carbono y boro a las conchas de estas protistas indicaron que en ese período se produjo un descenso de 0,25 en el pH de las aguas y un aumento en la presión atmosférica parcial de dióxido de carbono equivalente a 700 partes por millón.

"Esta caída de pH medida puede ser una estimación conservadora de la magnitud total de la acidificación inducida por el impacto", detalla la investigación.

Este fenómeno podría explicar la extinción masiva de especies pelágicas calcificantes (corales, crustáceos y moluscos) entre el Cretácico y el Paleógeno, en comparación con otros tipos de seres como los dinoflagelados.

"El colapso ecológico resultante en los océanos tuvo efectos duraderos para el ciclo global del carbono y el clima", explica el documento.

Los datos obtenidos revelaron que la actividad volcánica tras el impacto del Chicxulub no se incremento, es decir: no influyó en la extinción masiva del Cretácico final. Pese a la evolución del plancton, la restauración completa de los ecosistemas marinos ocurrió lentamente.