Murió mientras disfrutaba de uno de los juegos. Pequeña de 10 años murió al caer de una atracción en parque de diversiones.

Una niña de 10 años murió al caerse de una de las atracciones del parque de diversiones Wisdom Super Sizzler, en el Festival de la Cosecha de Deerfield en el condado de Cumberland, estado de Nueva Jersey, Estados Unidos, el 12 de octubre.

“La Policía Estatal de Nueva Jersey está investigando la muerte de una niña de 10 años que sufrió heridas fatales luego de ser expulsada de un paseo de diversión en el Festival de la Cosecha del Municipio de Deerfield, según el reporte de la Policía Estatal de New Jersey, emitido por Facebook.

The New Jersey State Police is investigating the death of 10-year-old girl who sustained fatal injuries after she was ejected from an amusement ride at the Deerfield Township Harvest Festival. https://t.co/HwJTVmc9N1 pic.twitter.com/NzsjXfWedc

