El estremecedor relato de la niña violada durante 6 años por su propio padre.

Una niña que desde los 8 años fue violada repetidamente por su propio padre durante 6 años, relató ante las autoridades las atrocidades cometidas por el delincuente en el barrio Villa Lugano, de la ciudad de Buenos Aires, Argentina.

“En su celular tiene videos. No sé cómo se le dice. De adolescentes, embarazadas y bebés, que lo hacían. Que un hombre les metía su miembro”, contó la niña ahora de 13 años, que se atrevió a denunciar a su progenitor, según Infobae del 8 de octubre.

Las violaciones contra la niña empezaron en el año 2013 pero no fue sino hasta febrero de este año que no pudo seguir soportándolo.

La descarnada relación que hizo la adolescente quedó registrada en los archivos del proceso seguido contra el hombre.

“Eran adolescentes de 8, 11 y 12 años. No los conocía. También había bebés, a los que les pasaban su miembro en la colita, un hombre, no sé quién era, era un hombre desconocido. No me acuerdo cuántas veces me los exhibió, esto fue en 2014”, agregó la agredida.

Para ella el límite de los abusos se le presentó el 12 de febrero cuando en medio de una incontenible crisis llamó a su hermanastra mayor para que viniera a buscarla a la casa.

La ayuda le llegó de inmediato y pudo desahogarse contado todas sus desventuras. A continuación, su media hermana la llevó al hospital donde la examinaron.

A partir de ese punto ya no regresó a su casa y quedó al cuidado de los padres de su media hermana, quienes además hicieron la denuncia.

El abusador fue detenido luego de que quiso escaparse; al ser interrogado se negó a declarar.

Ahora es acusado de abuso sexual gravemente ultrajante y con acceso carnal reiterado, agravado por tratarse de su hija, en concurso real con la tenencia de representaciones de menores de edad en actividades sexuales explícitas y suministro de material pornográfico a una menor de 13 años y corrupción de menores agravada por haber mediado violencia y amenazas, según el mismo medio.

Al padre de la niña se le decomisaron 6 celulares con contenidos pornográficos de todo tipo.

A pesar de que la madre de la niña se dio cuenta de las violaciones nunca demandó al delincuente, tan solo pelearon, pero después lo ignoró.

Para la justicia la versión de la niña es coherente y considera que de acuerdo con las pruebas esta “se vio inmersa en actos con aptitud suficiente para ver truncado su normal desarrollo psicosexual”. El juicio sigue su proceso todavía.

