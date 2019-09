Trató de quemar las cartas de amor de su exnovio y terminó incendiando su casa.

Una joven de 19 años decidió quemar todas las cartas de amor que le envió su exnovio, con una antorcha de gas butano, pero frustrada porque sus intentos habían fracasado se fue a dormir una siesta en otra alcoba, hasta que la despertó la alarma del detector de humo.

Sin darse cuenta, los papeles que dejó sobre la alfombra habían empezado a quemarse y el fuego, luego de terminar con la alfombra, siguió con todo lo demás del apartamento donde residía Ariauna Chantell Lillard, en Lincoln, Nebraska, Estados Unidos, el 16 de septiembre, de acuerdo con Daily Mail.

“Ella había usado una pequeña antorcha de butano para encender algunas cartas de su ex, pero no estaban encendiendo fuego, así que las puso sobre la alfombra y se fue a tomar una siesta. No se dio cuenta de que estaban ardiendo”, relató el portavoz del departamento de policía de Lincoln.

El fuerte olor emanado de la alfombra quemada y el estridente sonido de la alarma lograron despertarla lo suficiente como para que llamara de inmediato a la policía.

Cuando llegaron los bomberos no les tomó demasiado tiempo extinguir las llamas del apartamento, ubicado en el tercer piso del edificio y no reportaron heridos, solo los daños materiales que se evaluaron en 4.000 dólares.

Chantell Lillard fue citada a comparecer ante el tribunal para responder por el cargo de quemar por negligencia.

Nota escrita por BLes.com

