VIDEO: Graban extraña criatura en el Lago Ness y afirman la teoría que allí vive un monstruo

Tal vez sea verdad, tal vez no. Graban extraña criatura en el Lago Ness y afirman la teoría que allí vive un monstruo.

En 1933, el periódico escocés Inverness Courier mostraba a sus lectores una de las primeras imágenes del supuesto monstruo de grandes proporciones en medio de las aguas del Lago Ness, alimentando así una leyenda que les ha quitado el sueño a muchos desde el Siglo VI.

La historia de 'Nessie' no ha sido confirmada aún, pero hay científicos que han buscado dar explicación a la existencia de esta criatura a través de los años.

El equipo encabezado por el experto en genética Neil Gemmer, tomó cerca de 250 muestras de ADN a una profundidad de 200 metros, para poder concluir quién es el verdadero monstruo del lago Ness.

Aunque nadie ha logrado confirmar la existencia del monstruo, hay un video circulando en Twitter perteneciente a la Junta de Pesca de Ness, donde se ve una enorme anguila, que para muchos es el famoso 'Nessie'.

El video fue publicado días antes de la conferencia de Gemmer. El contenido muestra a una criatura de gran tamaño, que se desliza frente a la cámara que lo graba.

"Seamos honestos; cuando ves un objeto grande con forma de anguila pasando por tu cámara en el río Ness, lo primero que piensas es que se trata del monstruo del lago", escribió el organismo en su publicación.

El video que se volvió viral, para muchos fortaleció la tesis de que Nessie no es otra cosa que una anguila, lo que habría señalado Gemmer.

"¿Es una anguila gigante? No lo sé, pero es algo que podríamos probar de manera plausible. Hay anguilas, y hay una forma plausible de que las anguilas crezcan más de lo normal", dijo el pasado 5 de septiembre el experto en genética.

Lets be honest – when you see a large, eel shaped object passing your camera in the River Ness, the first thing you think of is #lochnessmonster 😂🙂👍 @ProfGemmell @LochNessCentre @ProfColinBean @jacobitecruises @IainAMalcolm @KJMillidine @ChrisDNessDSFB pic.twitter.com/9wgnBnNGGh

— Ness Fishery Board (@FishtheNess) September 1, 2019