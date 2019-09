Al menos 26 niños y dos profesores han muerto en un incendio producido esta madrugada en un internado de una escuela musulmana. ¡Tragedia! Mueren 26 niños en medio de un incendio en una escuela

La institución está situada en un suburbio a las afueras de la capital de Liberia, Monrovia, informó este miércoles 18 de septiembre la presidencia de ese país.

"Mis oraciones están con las familias de los niños que murieron anoche en Paynesville City como resultado de un fuego letal en el edificio de su escuela", escribió el presidente liberiano, George Weah, en su cuenta de Twitter.

My prayers go out to the families of the children that died last night in Paynesville City; as a result of a deadly fire that engulfed their school building. This is a tough time for the families of the victims and all of Liberia. Deepest condolences go out to the bereaved

