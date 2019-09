Real Madrid vs. Levante: los merengues, con bajas sensibles, no quieren sorpresas

Complicada situación atraviesa Zinedine Zidane. Por un lado los resultados no son los mejores. Y es que hasta el momento acumulan dos empates y tan solo un triunfo. Por el otro, las lesiones aquejan al equipo y prenden las alarmas, ya que el entrenador no ha contado con su nómina completa y se ha visto en la obligación de realizar cambios determinantes. (Encuentre más abajo el link para Ver Real Madrid VS Levante GRATIS EN VIVO ONLINE La Liga Fecha 4)

En esta ocasión, Luka Modric no estará por una molestia muscular en el aductor de la pierna derecha. De igual manera, Isco tampoco podrá jugar. Asimismo, Casemiro y Valverde no están al 100% tras los partidos amistosos con sus respectivas selecciones.

Es así como James Rodríguez se perfila como titular. Razón por la cual, de seguro, será una nueva oportunidad para el colombiano, que quiere demostrar por qué decidió continuar en la casa blanca.

Ver Real Madrid VS Levante GRATIS EN VIVO ONLINE La Liga Fecha 4

Día: 14 de septiembre

Hora: 6:00 a.m.

Canal: ESPN (Haga clic acá para ver la señal online)

Link: (Haga clic acá para seguir el partido en directo)

