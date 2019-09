Trump anuncia la muerte de uno de los hijos de Osama bin Laden.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció este sábado en un comunicado la muerte de Hamza bin Laden, hijo de Osama bin Laden y considerado como uno de los actuales líderes del grupo terrorista Al Qaeda.

Trump explicó que Hamza bin Laden "murió en una operación antiterrorista de EE.UU. en la región de Afganistán/Pakistán", pero no detalló cuándo sucedió ese operativo.

"La muerte de Hamza bin Laden no solo priva a Al Qaeda de importantes habilidades de liderazgo y de la conexión simbólica con su padre, sino que socava importantes actividades operativas del grupo", aseguró el mandatario estadounidense.

